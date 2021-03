Două mașini s-au ciocnit violent pe raza localitătii Pătrăuti, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. ”Sunt patru persoane implicate, dintre care două sunt încarcerate, doi bărbați. Una dintre victimele încarcerate este în stare de inconștiență. I s-au acordat primele îngrijiri însă din păcate s-a constatat decesul. Două dintre persoane, refuză transportul la spital. A patra persoană un bărbat de 59 de ani a fost transportat la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Au intervenit pompierii militari, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

