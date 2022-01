Cunoscutul medic psihiatru sucevean Alexandru Paziuc este de părere că testele psihologice pentru cadrele didactice sînt superficiale și se fac de formă. Doctorul a făcut declarația într-o intervenție telefonică la Radio Top, în contextul în care o educatoare de la Bosanci și un profesor de biologie de la Costîna au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, la sfîrșitul săptămînii trecute – educatoarea pentru că ar fi abuzat sexual trei fetițe, iar profesorul pentru o presupusă agresiune sexuală comisă asupra unei fete de 14 ani. Medicul Paziuc a afirmat: „Este o situație deosebită, cu atît mai mult cu cît acești copii vor fi probabil viitori pacienți ai noștri. Perioada grădiniței sau perioada școlară este una deosebit de vulnerabilă pentru copii și viitorul lor poate fi influențat de modul cum le creăm mediul de dezvoltare. Însă, societatea în care trăim este bolnavă, sistemul nostru nu funcționează cum trebuie. De multe ori, examenele psihologice pentru profesori sînt efectuate de psihologi, dar de psihologi care nu au pregătirea pentru a crea acel triaj. Probabil mulți profesori se duc la psiholog ca să obțină o simplă hîrtie, hîrtie pe care sistemul nu o reglementează foarte clar. Acel psiholog eliberează uneori foarte ușor aviz de practică. În concluzie, este un test de formă ca și la școala de șoferi, de exemplu. Ca să fii un bun conducător auto, să fii un bun elev, un bun profesor, trebuie să știm în primul rînd pentru ce ești pregătit, ce ești abilitat să faci. Atîta timp cît totul se face superficial, cînd nu există o reglementare, cînd nu există niște criterii clare de a face triajul ne vom mai întîlni în viitor cu probleme în învățămînt, așa cum ne întîlnim din păcate pe străzi, pe șosele, cu oameni inconștienți, care conduc inconștient și generează atîtea și atîtea drame”.

Doctorul sucevean a adăugat: „În cazurile semnalate poate fi vorba de tulburări de personalitate, că nu tot timpul discutăm de o boală psihică, de schizofrenie sau depresie severă, cînd într-adevăr psihiatrul joacă un rol important. Putem vorbi de tulburări de personalitate, de niște posibile comportamente deviante care pot fi depistate din timp și corectate nu neapărat la psihiatru, ci printr-o consiliere psihologică sau prin punerea omului potrivit la locul potrivit”.

Întrebat ce ar fi putut conduce la schimbarea comportamentului educatoarei în vîrstă de 51 de ani, dacă acuzațiile se confirmă, Alexandru Paziuc a răspuns: „Există tulburări de sănătate mintală care pot să apară la orice vîrstă și pot fi secundare fie unui consum de alcool, fie unor probleme de familie, fie lipsei de afectivitate care să-i satisfacă unei persoane diverse lucruri”. În opinia medicului sucevean, ar fi de dorit să existe psihologi în școli în vederea evaluării periodice a persoanelor cu anumite vulnerabiltăți, pentru a le ține sub supraveghere și a preveni situații neplăcute.