Într-un an greu, în care lumea se schimbă din cauza pandemiei de coronavirus, Laura Cosoi și Tily Niculae, foste colege în serialul „La Bloc”, au parte de o imensă bucurie, căci vor deveni din nou mămici, notează click.ro.

Click! a stat de vorba în exclusivitate cu Laura Cosoi (38 de ani) și cu Tily Niculae (34 de ani), care au povestit cum se descurcă în perioada aceasta. Și fosta lor colegă din serial, Dana Rogoz ( 34 de ani), este însărcinată, urmând să nască o fetiță în această vară.

Click!: Unde te-ai izolat și cu cine?

Laura Cosoi: Aveam un plan să mergem la Târgu Mureș și am grăbit puțin planul, ca să zic așa. Deja de săptămâna trecută sunt la Târgu Mureș, la părinții lui Cosmin. El are foarte multă treabă și aici, așa încât a putut să lucreze, iar eu sunt mai mult acasă cu Rita și cu socrii care, evident, mă ajută foarte mult. Cu atât mai mult cu cât pe drum este o fetiță și am nevoie de ajutor. Sunt zile când am mai multă nevoie de ajutor.

Click!: Bună, cum te simți? Mai ai puțin și naști.

Tily Niculae: Mă simt bine, așa cum se poate simți o gravidă pe ultima sută de metri. Da, mai am foarte puțin până nasc, se va întâmpla săptămâna viitoare, asta dacă Radu nu ne face vreo surpriză.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/gravide-vreme-de-coronavirus-laura-cosoi-si-tily-niculae-totul-despre-sarcina-pofte