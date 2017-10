Green Day va lansa un nou album care va cuprinde o selectie a celor mai cunoscute piese din repertoriul trupei, informează contactmusic.com. Discul, intitulat ‘Greatest Hits: God’s Favourite Band’, va apărea pe 17 noiembrie.

Printre melodiile care se vor regăsi pe noul material discografic se află ‘Back In The USA’ şi ‘Ordinary World’ – un duet nou cu interpreta de muzică country Miranda Lambert.

Însă, dacă fanii speră să vadă Green Day cântând live piesele de pe ‘Greatest Hits: God’s Favourite Band’, s-ar putea să rămână dezamăgiţi. Billie Joe a spus într-un interviu recent că şi-ar dori ca fanii să înceteze să îi filmeze şi să le facă poze în timpul concertelor şi, în schimb, să încerce să aibă o conexiune ‘mai umană’ cu trupa. „Social media poate fi un loc extrem de mizerabil. La show-urile noastre văd o mulţime de oameni ţinând telefoanele mobile deasupra capului. Te poţi uita la un ecran acasă; te poţi uita pe telefon sau computer oriunde. Poţi face poze, dar hai să facem şi contact vizual, să avem o experienţă umană, să nu încercăm să capturăm totul pe un telefon.”

Traklist-ul albumului ‘Greatest Hits: God’s Favourite Band’:

1. ‘2000 Light Years Away’

2. ‘Longview’

3. ‘Welcome To Paradise’

4. ‘Basket Case’

5. ‘When I Come Around’

6. ‘She’

7. ‘Brain Stew’

8. ‘Hitchin’ a Ride’

9. ‘Good Riddance (Time of Your Life)’

10. ‘Minority’

11. ‘Warning’

12. ‘American Idiot’

13. ‘Boulevard of Broken Dreams’

14. ‘Holiday’

15. ‘Wake Me Up When September Ends’

16. ‘Know Your Enemy’

17. ’21 Guns’

18. ‘Oh Love’

19. ‘Bang Bang’

20. ‘Still Breathing’

21. ‘Ordinary World’ (featuring Miranda Lambert)

22. ‘Back In The USA’