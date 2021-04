Greenpeace a transmis oficial comentariile sale pentru planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia (CEO) în termenul limită – 19 aprilie. Acestea sunt un răspuns la consultarea publică organizată de Comisia Europeană, după decizia de a deschide o investigație aprofundată referitoare la ajutorul de restructurare de peste 1,3 miliarde de euro, care ar urma să fie acordat companiei de către Guvernul României. Aprobarea planului ar contrazice flagrant politicile și obiectivele Uniunii Europene și ar compromite credibilitatea Comisiei Europene.

Comentariile Greenpeace identifică diferențe majore de viziune între planurile europene de decarbonare și intențiile României de a reforma sectorul energetic.

Dependența pe termen lung a CEO de utilizarea lignitului face ca ajutorul de stat oferit companiei să fie incompatibil cu Pactul Verde European, cu politicile europene pentru energie, climă și protecția mediului. Planul de restructurare propus de România încalcă și prevederi ale Directivei EU ETS (Emissions Trading System) și normele de acordare ale ajutoarelor de stat. În forma sa actuală, planul de restructurare este incompatibil cu piața internă și ar trebui să fie respins de Comisia Europeană.

Planul duce la o creștere a emisiilor de CO2, păstrează capacități importante de producție de energie pe cărbune, înlocuiește parțial flota de unități de cărbune cu unele noi, pe gaze fosile, care nu aduc beneficii de mediu considerabile și introduce capacități nesemnificative de energie regenerabilă, ignorând posibilele investiții în eficiență energetică. Pe termen mediu și lung, planul propus de CEO și Ministerul Energiei împovărează România cu costuri de mediu, sănătate și sociale enorme.

Planul de restructurare propus riscă să se transforme într-o oportunitate pierdută extrem de costisitoare pentru România (oportunitatea de a renunța la cărbune și de a moderniza sectorul energetic) și într-o risipă a fondurilor publice care ar putea fi folosite pentru a-i sprijini pe oamenii din Gorj.

„Planul propus pentru restructurarea CEO este lipsit de logică și am argumentat, punct cu punct, toate slăbiciunile lui în fața Comisiei Europene. Guvernul mizează în continuare pe combustibilii fosili – cărbune și gaze – care cresc costurile operaționale ale companiei. Mergând pe această linie, CEO nu poate deveni profitabilă nici peste 5 ani, nici peste 10, niciodată!

Compania a cumpărat săptămâna trecută certificate de emisii la prețul exorbitant de peste 44 euro/tonă. Cum își va mai permite să funcționeze pe cărbune? Banii pe care îi oferă ilegal Guvernul, din buzunarele cetățenilor, înainte ca investigația Comisiei Europene să fie finalizată, nu fac decât să acopere niște nevoi imediate. Am văzut acest scenariu repetându-se an după an. Iar costurile vor fi din ce în ce mai mari, dacă autoritățile române nu revizuiesc fundamental planul.

Ne dorim și sprijinim o restructurare reală, în centrul căreia să fie tranziția către energie regenerabilă, oamenii care lucrează acum la CEO și dezvoltarea județului Gorj cu fonduri europene. Guvernul trebuie să își asume această reformă, să treacă peste nivelul de declarații politice goale de conținut și să vină urgent cu un plan pentru eliminarea cărbunelui. Fără acesta, Gorjul rămâne blocat în trecut și ratează finanțările care pot să îl transforme într-un județ competitiv din punct de vedere economic și cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.” a declarat Vlad Cătună, coordonator de campanii la Greenpeace România.

Și alte organizații de mediu internaționale, precum European Environmental Bureau, ClientEarth și Bankwatch, au transmis în perioada de consultări observații amănunțite referitoare la planul CEO de restructurare.

De asemenea, în urma unei inițiative a Greenpeace România, peste 5.000 de cetățeni au trimis mesaje către ministrul Energiei, Virgil Popescu. Ei cer ministrului ca planul CEO să fie în acord cu prevederile Pactului Verde European, să ajute județele Gorj și Hunedoara să acceseze fonduri europene pentru a crea noi locuri de muncă, să comunice o dată clară și un plan realist pentru eliminarea cărbunelui din mixul energetic național și să îl înlocuiască pe acesta cu noi capacități pe energie regenerabilă.

În același context, “Săptămâna trecută am fost în vizită la Ministerul Energiei, pentru a-i aminti domnului Virgil Popescu care îi sunt atribuțiile în calitate de ministru al energiei. Până acum, după un mandat de un an jumătate, domnul ministru a performat extrem de slab. Nu există un plan coerent privind politica energetică a României și nu au fost demarate investiții în noi capacități de energie. Ce a reușit să facă domnul Popescu până acum pentru a se alinia cu prevederile Pactului Verde European? Nimic. A oferit prin ordonanțe de urgență ajutoare ilegale, din bani publici, pentru poluare. Și a produs niște planuri de restructurare care au toate șansele să fie respinse de Comisie, în detrimentul angajaților CEO și oamenilor din întregul județ Gorj., a declarat Vlad Cătună, Greenpeace România.