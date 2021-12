Un eveniment grav s-a petrecut joi dimineață în comuna Straja. Mai exact, în curtea unui cetățean a avut loc o explozie puternică generată de un dispozitiv artizanal sau de o grenadă defensivă aruncată de un bărbat venit dinspre pădurea aflată lângă casă. Din fericire nu au fost victime ci doar trei geamuri sparte. Criminaliștii de la IPJ Suceava dar și cei de la SRI au sosit la fața locului pentru investigații. Se pare că a fost vorba de un atac de intimidare venit din partea unor ucraineni având legătură cu traficul de țigări de contrabandă.

