Primăria şi Consiliul Local al comunei Horodnic de Sus au găsit soluţia pentru a economisi sume importante de bani de la bugetul local. La începutul acestui an, primarul comunei Valentin Luţă a luat decizia înfiinţării unei firme proprii a Consiliului Local, prin care să poată efectua în regie proprie majoritatea lucrărilor din comună. Astfel a apărut societatea HDS Servicii Publice Horodnic de Sus, care deja are 12 angajaţi. „O noutate zic eu în zonă este că Primăria Horodnic de Sus are în administrarea Consiliului Local o societate comercială, HDS Servicii Publice. Iar cu cei 12 angajați avem deja mai mult de trei luni de când lucrăm. Toate căminele ridicate la cotă la un drum recent modernizat au fost făcute cu această societate. Apoi avem șanțurile, rigolele, toate făcute în regie proprie și cu un randament foarte bun. Și sperăm ca această societate să se extindă în așa fel încât să prestăm servicii și pentru celelalte localități”, a declarat Valentin Luță. El a spus că a avea o firmă proprie înseamnă mai multe avantaje. „În primul rând marele avantaj este că sunt oamenii tăi. Gestionezi cum vrei tu lucrurile și nu depinzi de alți patroni, pe care îi interesează doar profitul. La noi prioritățile sunt altele. Ne intereseză în primul rând să facem lucrări de calitate în comună, apoi să acoperim cheltuielile și dacă rămâne un profit pentru bugetul local e minunat”, a mai spus primarul din Horodnic de Sus, care a precizat că anul acesta, HDS Servicii Publice va reabilita un pod din comună, dar și alte investiții din comună.

Pe de altă parte, el a spus că Primăria a construit o hală industrială de 450 de metri pătrați, care este folosită pentru utilajele acestei firme. Astfel, Valentin Luță a precizat că în dotarea firmei sunt deja două excavatoare, trei camioane, un buldoexcavator, o sărăriță cu lame de deszăpezire, două tractoare dar și alte utilaje, toate folosite la lucrările din comună. Ca o remarcă, primarul poartă de regulă când merge la lucru pe teren o șapcă personalizată cu inițialele firmei HDS.