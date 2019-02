O suceveancă de 50 de ani și-a pierdut viața din cauza gripei. Astfel, numărul deceselor provocate de gripă în acest sezon, în România, a ajuns la 148. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, suceveanca a fost confirmată cu virus gripal de tip A și a murit joi. Pacienta avea condiții medicale preexistente, dar nu era vaccinată împotriva gripei. Amintim că în actualul sezon și un bărbat de 60 de ani din Suceava a decedat din pricina gripei. O altă persoană din județul nostru a murit de pneumonie.

