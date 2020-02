Patru unități de învățământ din județul Suceava au suspendat parțial cursurile din motive de absenteism cauzat de infecții respiratorii sau gripă, informează Inspectoratul Școlar Județean.

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava are confirmate câte trei cazuri de gripă la clasele a II-a A (34 elevi), a I-a F (28 elevi), a II-a D (36 elevi) și a VII-a A (30 elevi). Suspendarea cursurilor la aceste clase are loc în perioada 20-21.02.2020. Unitatea școlară menține suspendarea la clasa a I-a C (36 elevi).

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava are confirmate trei cazuri de gripă la clasa a II C-a (30 elevi). Suspendarea cursurilor la această clasă are loc în perioada 20-21.02.2020.

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava suspendă cursurile la clasa a IV-a A (28 elevi) din motive de absenteism cauzat de infecții respiratorii, în perioada 19-21.02.2020.

Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni are confirmate câte trei cazuri de gripă la clasele a II-a A (36 elevi), a V-a A (24 elevi), a VI-a A (25 elevi). Suspendarea cursurilor la aceste clase are loc în perioada 20-21.02.2020.