Astăzi, 30 aprilie 2020, la sediul Ministerului Educației și Cercetării a avut loc o întâlnire între Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, Luminița Barcari, secretar de stat pentru învățământul preuniversitar și reprezentanți ai Asociației Școlilor Particulare și ai unităților particulare de învățământ din România.

În prezent, în România există aproximativ 1.500 de unități particulare de învățământ autorizate și acreditate. Statul român asigură, conform L1/2011, finanțare de bază/elev/preșcolar pentru unitățile de învățământ particulare acreditate, reprezentând costuri pentru plata salariilor cadrelor didactice și pentru cheltuieli cu bunurile și serviciile. Finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru elevii din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional s-a stabilit prin HG 106/2020.

Unitățile de învățământ particulare autorizate nu beneficiază de finanțare de bază – costul standard per elev – și au solicitat sprijin pentru traversarea dificultăților din această perioadă. Asociația Școlilor Particulare a înaintat Ministerului Educației și Cercetării mai multe variante de măsuri de susținere financiară, în contextul Pandemiei Covid-19. În urma întâlnirii de astăzi s-a convenit constituirea unui grup de lucru la nivelul ministerului din care vor face parte și reprezentanți ai învățământului particular, grup ce are drept scop identificarea soluțiilor pentru sprijinirea acestui tip de învățământ.

,,Învățământul particular reprezintă o parte importantă a sistemului de educație din România. Atât eu, ca ministru al educației, cât și premierul Ludovic Orban suntem conștienți de calitatea actului educațional din cadrul acestor unități de învățământ și de impactul financiar pe care îl are măsura suspendării cursurilor. Am invitat la dialogreprezentanții unităților de învățământ particulare pentru a găsi soluții potrivite sprijinirii activității lor, în contextul epidemiologic din țara noastră”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetării.

Activitatea grupului de lucru pentru susținerea învățământului particular va începe luni, 4 mai 2020.