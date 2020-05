La nivel de grup:

Răspunsul companiei la pandemia COVID-19

Grupul a asigurat continuitatea operațională în această perioadă;

Rețelele fixe și mobile au funcționat fără disfuncționalități majore, sprijinind cu succes creșterea traficului fix și mobil;

Creștere susținută: +11% venituri, pana la EUR 313,2 milioane și 9% creștere a unităților generatoare de venituri (RGU), până la 16,5 milioane;

România:

Creșterea RGU pentru serviciile fixe la niveluri record (pe segmentul televiziunii prin cablu și al serviciilor de internet fix): + 9,5 % RGU CATV până la 3,7milioane și + 11 % RGU internet fix până la 2,9 milioane;

Creșterea marjei EBITDA la 47,3 % (inclusiv IFRS 16) datorită performanțelor operaționale, atât pentru serviciile de comunicații fixe, cât și pentru serviciile de comunicații mobile:

Spania:

Depășirea pragului de 2 milioane de RGU (telefonie și date mobile);

Creșterea ponderii sale în totalul veniturilor Grupului (20%) și EBITDA (11%);

Grupul Digi Communications N.V. a publicat vineri, 15 mai, rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2020, anunțând la 31 martie 2020 venituri în creștere cu 11%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (de la 281,2 milioane EUR la 313,2 milioane EUR) și creșterea RGU cu 9 %, la 16,5 milioane. EBITDA ajustată a fost de aproximativ 114,7 milioane EUR (inclusiv IFRS 16), o creștere cu 26,4 % față de aceeași perioadă a anului 2019.

Grupul Digi a înregistrat performanțe generale importante în primul trimestru al anului 2020. Având în vedere contextul general de sănătate publică de la jumătatea lunii martie, compania s-a concentrat asupra răspunsului la pandemia COVID-19 și asupra măsurilor de restricție luate de autoritățile din toate teritoriile (în România din 23 martie 2020, în Ungaria începând cu 11 martie, în Spania din 15 martie și în Italia din 12 martie).

În perioada de restricții impuse de pandemia COVID-19, Digi Communications N.V. a implementat cu succes măsuri pentru a asigura sănătatea și siguranța clienților, angajaților și partenerilor și a urmărit furnizarea de servicii și derularea operațiunilor la același nivel ca în perioadele de normalitate. În această etapă,dată fiind incertutidinea generată de pandemie, durata acesteia și impactul economic imediat, este dificil să se estimeze efectele financiare la nivelul companiei.

În România, în perioada de restricții, s-a remarcat o creștere a utilizarii de servicii fixe de internet și televiziune prin cablu pentru clienții rezidențiali. Necesitatea de a fi conectați și trecerea masivă la munca de acasă au contribuit la utilizarea susținută de servicii fixe. Aceastas-a reflectat în creșterea traficului în rețeaua fixă cu 20-30%, în special în a doua parte a zilei.

Astfel, la finalul primului trimestru, Digi a înregistrat un progres al RGU pentru serviciile de internet și televiziune prin cablu și a atins un număr record de servicii vandute clienților: 3,7 milioane RGU (televiziune prin cablu), respectiv 2,9 milioane RGU (internet fix).

În Ungaria, cu toate că au fost adoptate măsuri restrictive diferite de celelalte teritorii, nu a existat un impact negativ semnificativ în perioada de restricție asupra filialei care a urmat, în linii mari, același ritm ca pentru perioadele normale de activitate.

In Spania, ritmul de creștere a serviciilor vândute (RGU) a fost impactat semnificativ până acum, ca urmare a restricțiilor de portabilitate a numerelor de telefonie fixăși mobilă implementate în această perioadă. Digi Spania a reușit, în primul trimestru al anului, să depășească pragul de 2 milioane RGU pentru serviciile de voce și date mobile, îmbunătățindu-și contribuția la veniturile grupului (20% din veniturile totale ale Grupului) și EBITDA (11% din EBITDA Grup).

“În ultimele 2 luni, prioritățile echipei noastre de management au fost să asigurăm atât condițiile de sănătate pentru angajați și clienți, câtși echipamentele de protecție necesare.Am făcut eforturi pentru a preveni blocajele în lanțul de aprovionare, am continuat să dezvoltăm capacitățile tehnologice și să asiguramlichiditatea companiei. Confruntate cu restricții în toate teritoriile unde operăm și cu schimbarea comportamentului clienților, echipele noastre au depus toate eforturile pentru a păstra același nivel de calitate al serviciilor ca în perioadele de normalitate. Rețelele noastre au susținut o creștere de trafic de până la 30%, pentru datele fixe, la ore de vârf, și o creștere normală a traficului de date mobile de 11%, în martie, comparativ cu februarie, în România. Echipele din vânzările corporate și-au adaptat strategiile la o nouă realitate a pieței, concentrându-se asupra activităților de suport și asistență pentru clienții B2B.

Suntem recunoscători angajaților pentru incredibila flexibilitate și pentru atitudinea lor proactivă. Grație disciplinei lor și capacității de reacție rapidă, am răspuns cu succes cererilor clienților și am reușit să acordăm sprijin comunităților, familiilor și concetățenilor afectați de criză. Dedicați misiunii noastre de partener pe termen lung al societății și al municipalităților, am alocat aproximativ 1,7 milioane EUR donațiilor constând în echipamente medicale către spitalele din România, servicii de conectivitate pentru elevi și comunități rurale sau pentru inițiative de voluntariat dedicate ajutorării persoanelor vulnerabile în fața pandemiei”, a declarat Serghei Bulgac, Chief Executive Officer (CEO) al Digi Communications N.V.

