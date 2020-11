La nivel de grup:

Profil de creștere puternică: veniturile au crescut cu 8,7% până la 950,6 milioane EUR, pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent;

EBITDA consolidată a crescut cu 8% la 353 milioane EUR pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019;

România:

Motor de creștere la nivel de grup pentru segmentul serviciilor fixe, atingând un nivel record al majorării numărului de unități generatoare de venituri (RGU) pentru serviciul pay-tv (în creștere cu 15%) și serviciile de internet fix (în creștere cu 17%);

Spania:

Motor de creștere la nivel de grup în segmentul serviciilor mobile, cu o rată de creștere a numărului de RGU de 28% comparativ cu perioada anterioară;

Digi Spania a continuat să ofere rezultate financiare solide, reprezentând 22% din veniturile consolidate ale Grupului și 13% din EBITDA consolidată a Grupului.

Grupul Digi Communications N.V. a publicat vineri, 13 noiembrie 2020, rezultatele financiare pentru cele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2020, care arată venituri în creștere cu 8,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (950,6 milioane EUR față de 874,6 milioane EUR) și creșterea cu 12 % a numărului de RGU, până la 17,7 milioane de la 15,8 milioane, la 30 septembrie 2019. EBITDA ajustată în primele nouă luni a fost de 353 milioane EUR (inclusiv IFRS 16), înregistrând o creștere de 8% comparativ cu perioada precedentă.

În ansamblu, Grupul Digi a obținut o performanță solidă în decursul celor nouă luni și în al treilea trimestru al anului 2020, în ciuda incertitudinilor generate de situația privind sănătatea publică. Deși impredictibilitatea a fost principala caracteristică a activității economice pe toate piețele în care este prezent grupul, operațiunile Digi pe aceste piețe au reușit să ofere rezultate excelente, ca o confirmare a nevoii în creștere de servicii de conectivitate, în toate sectoarele publice, în timpul pandemiei.

Drept urmare, la sfârșitul trimestrului, Grupul Digi a înregistrat creșteri importante ale numărului de servicii pe principalele segmente care au ajuns la 5,6 milioane RGU (pay-tv), respectiv 4,1 milioane RGU (internet fix). Serviciile de comunicații mobile au atins 6,2 milioane RGU.

„Primele 9 luni din 2020 au arătat capacitatea companiei și a echipelor noastre de a gestiona riscurile și dificultățile într-o perioadă imprevizibilă, concentrându-ne pe proiecte și obiective majore. Având în vedere importanța serviciilor de comunicații electronice în timpul perioadei de carantină, am continuat să dezvoltăm rețelele și am investit în soluții tehnologice pentru a furniza servicii de o calitate constant optimizată. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea și loialitatea arătate. Actuala bază de clienți este o dovadă a calității excepționale a serviciilor Digi. Suntem încântați că, în ultimele 12 luni, am adăugat aproape 2 milioane de servicii noi în portofoliul nostru.

Continuăm să supraveghem mediul de sănătate și siguranță din sucursalele noastre și să le oferim angajaților tot suportul și materialele necesare pentru a ne derula operațiunile la un nivel normal de activitate, menținând o stare bună de sănătate în rândul colegilor și al clienților.

În contextul noilor restricții introduse de autorități în toate teritoriile, suntem pregătiți să sprijinim clienții noștri, rezidențiali sau corporativi, cu servicii, soluții, expertiză care îi pot menține conectați cu familiile sau prietenii lor, cu echipele, cu locurile lor de muncă sau cu afacerile lor”, a declarat Serghei Bulgac, Chief Executive Officer (CEO) al Digi Communications N.V.

Operațiunile pe piața din România au continuat să fie în trim. III principalul generator de venituri în cadrul grupului (62% din totalul veniturilor), de servicii (71% din totalul RGU) și cu o contribuție semnificativă la EBITDA consolidată (76% din totalul EBITDA). Segmentul serviciilor fixe a înregistrat o creștere remarcabilă în trim. III 2020 comparativ cu trim.III 2019 (+ 15% RGU cu plată și + 17 % RGU internet).

În ceea ce privește segmentul comunicațiilor mobile, Digi și-a menținut poziția de lider ca destinație de portabilitate. Global, în ultimele 9 luni, rețeaua Digi Mobil a portat 266.661 de numere de telefonie mobilă, iar în trim. III a înregistrat cel mai mare număr de numere portate – 100.018, în evoluție cu 29% față de aceeași perioadă a anului 2019 (77.436 de numere de telefonie portate în trim. III 2019). În septembrie 2020, 46% din portabilitatea numerelor de telefonie mobilă a fost direcționată către Digi Mobil.

În Ungaria, Digi Kft. a continuat, în timpul verii, activitatea sa dublă, atât în domeniul serviciilor de comunicații electronice fixe, cât și în privința extinderii serviciilor mobile. La nivelul operațiunilor pe segmentul serviciilor fixe, filiala grupului a îmbunătățit continuu rețelele existente, atât ale Digi, cât și ale Invitel, furnizând servicii prin infrastructură de fibră optică (FTTH) direct în casele clienților.

Pe segmentul serviciilor de voce și date mobile, Digi este puternic implicat în dezvoltarea continuă a rețelei, extinzându-și acoperirea și utilizând soluții tehnologice de ultimă generație pentru a îmbunătăți calitatea și densitatea rețelei existente. Serviciul Digi Mobil a devenit accesibil în peste 650 de așezări și a atins o acoperire de 70% din populație, în decurs de un an și jumătate de la lansarea serviciului în mai 2019.

Digi Spania a reușit, în trim. III, să depășească pragul de 2,2 milioane RGU pentru serviciile de voce și date mobile, majorându-și contribuția la veniturile Grupului, care a ajuns să reprezinte 22% din totalul veniturilor Grupului și la EBITDA (13% din EBITDA consolidat al Grupului).

Filiala spaniolă a anunțat noi progrese în extinderea rețelei sale de servicii de comunicații electronice fixe și și-a menținut poziția pe segmentul portabilității mobile. Digi Spania a reconfirmat, de asemenea, tendința ascendentă, înregistrând din iulie până în septembrie peste 39.000 de numere de telefonie mobilă portate. „În septembrie, am continuat tendința pozitivă, fiind pentru a treia lună consecutivă liderul pieței portabilității mobile din Spania. Acest lucru demonstrează că utilizatorii noștri apreciază atât produsele și serviciile Digi, cât și eforturile noastre continue de a le îmbunătăți calitatea”, a declarat Marius Vărzaru, director general Digi Spania.

În Italia, a patra piață în care Grupul Digi are operațiuni, ca MVNO (Mobile Virtual Network Operator), echipele s-au concentrat pe diversificarea ofertelor către clienți și creșterea calitativă a serviciilor. Digi Italia a înregistrat un număr de 253.000 RGU la 30 septembrie 2020, comparativ cu 227.000 RGU la 30 septembrie 2019. Sucursala a continuat să-și îmbogățească portofoliul de servicii, adresat în principal diasporei românești din Italia, dar și populației locale.

Raportul financiar pentru trim. III 2020 poate fi consultat aici.