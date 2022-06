Grupul DIGI a virat 80 de milioane de lei în luna mai, către bugetul de stat, sumă ce reprezintă taxele și impozitele operațiunilor companiei de telecomunicații RCS & RDS și a tuturor entităților din Grup, active pe piața locală. În primele cinci luni ale acestui an, valoarea contribuțiilor subsidiarelor din România a atins 405 milioane de lei.

În primul trimestru din 2022, veniturile operațiunilor din România au depășit 244 milioane de Euro, în creștere cu 13,27 % comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția s-a datorat majorării cu 9,5 % a bazei unităților generatoare de venituri, care a excedat 14,4 milioane de RGU. Serviciile mobile și cele de bandă largă au contribuit împreună cu 79 % la creșterea totală.

DIGI aduce pe piața autohtonă servicii de telecomunicații fixe și mobile de cea mai bună calitate, la prețuri avantajoase, de care se bucură, de aproape trei decenii, milioane de abonați.