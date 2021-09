Totodată, cei doi parteneri au semnat și un acord de colaborare cu Autoritatea Portuară din Hamburg, pentru testarea vehiculelor Nikola Tre BEV și dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru vehicule comerciale electrice de categorie grea, pe perioada anului 2022.

Grupul IVECO și NIKOLA, producător de vehicule comerciale electrice de categorie grea și de soluții energetice conexe, cu sediul central în SUA, anunță inaugurarea unei fabrici noi, dedicate producției de astfel de vehicule, în Ulm, Germania.

Inaugurarea fabricii s-a realizat în prezența lui Gerrit Marx, CEO IVECO Group, Max Russel, CEO și Președinte Nikola și a ministrului transporturilor din regiunea Badden Wurtemberg, Germania, iar evenimentul a fost transmis live, prin intermediul platformei Iveco Live Channel.

„În ciuda provocărilor pe care le-am întâmpinat încă din momentul în care am anunțat acest parteneriat, în septembrie 2019, atât din perspectiva industriei cât și a pandemiei, ne bucurăm că putem inaugura fabrica la timp și în acord cu planurile noastre inițiale. Datorită experienței demonstrate de echipa IVECO, am putut furniza o platformă pe baza căreia tehnologia Nikola poate progresa. Acum, principala noastră preocupare este să asigurăm succesul acestor operațiuni și să continuăm să generăm noi trenduri în materie de sustenabilitate și proiectarea unor vehicule comerciale grele cu impact neutru asupra climei, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”, a declarat Gerrit Marx, CEO IVECO Group, în timpul evenimentului.

Fabrica are o suprafață totală de 50.000 mp, din care 25.000 de mp suprafață construită, și dispune de o linie de asamblare completă, proiectată special pentru producția de vehicule electrice. Capacitatea de producție a fabricii este de aproximativ 1.000 de unități per fiecare schimb de lucru, pe an, cu obiectiv de creștere în viitor. Producția noilor modele va începe la finalul acestui an, iar primele vehicule vor fi livrate clienților din SUA în 2022.

„Suntem recunoscători echipelor IVECO și Nikola pentru colaborarea și perseverența de care au dat dovadă pentru a aduce acest proiect la viață. Construcția fabricii este un moment important din istoria Nikola, parte din strategia și viziunea noastră de a deveni lideri globali în domeniul soluțiilor de transport cu zero emisii” a adăugat Mark Russell, CEO Nikola.

În plus față de producția modelului de vehicule propulsate prin intermediul bateriilor generatoare de electricitate, începând cu 2023, la fabrica din Ulm (Germania) va intra în producție și modelul Nikola TRE pe celule de hidrogen, prezentat deja sub formă de prototip.

În această fază a industrializării, investiția a fost realizată de IVECO și NIKOLA și a implicat peste 160 de furnizori, de la proiectare și până la finalizare. Fabrica a fost construită în timp record, așa cum IVECO anunța încă de anul trecut, și va funcționa în acord cu principiile programului World Class Manufacturing, cu obiectivele: zero deșeuri, zero accidente, zero greșeli, zero stoc. Unitatea de producție va dispune de un management complet digitalizat al departamentului de vânzări, proiectat pentru a garanta trasabilitate și operațiuni integrate.

La inaugurarea fabricii, IVECO Group și NIKOLA au semnat și un acord de colaborare cu Autoritatea Portuară din Hamburg pentru testarea vehiculelor Nikola Tre BEV și pentru dezvoltarea în 2022 a infrastructurii de încărcare pentru vehicule comerciale electrice de categorie grea. În primă fază, de testare, acordul prevede livrarea către port a 25 de vehicule pe parcursul anului viitor pentru operațiuni de transport și logistică, împreună cu soluțiile de încărcare de înaltă performanță.

În faza a doua, parteneriatul prevede integrarea completă a vehiculelor cu zero emisii pentru operațiuni portuare, instalarea infrastructurii de încărcare și dezvoltarea unui atelier service de suport, în incintă. Vehiculele furnizate în aceste două faze vor fi versiunea americană a vehiculului Nikola Tre, cu permisiuni speciale pentru activități portuare.

Proiectat ca o soluție de transport sigură, de încredere, de înaltă performanță și cu zero emisii, Nikola Tre marchează o revoluție pe piața vehiculelor comerciale. Construit pe platforma camioanelor IVECO S-WAY, cu o axă electrică co-proiectată și produsă de FPT Industrial, Nikola Tre este dotat cu tehnologie electrică avansată și cu celule de combustibil, completate de componente cheie, furnizate de Bosch. Designul este modular, cu o platformă care poate funcționa atât pe celule de hidrogen, cât și alimentat prin intermediul bateriilor electrice.

Lansarea tehnologiei pe bază de baterii electrice va conduce la evoluția actualei platforme, etapă premergătoare introducerii celulelor de combustibil ca tehnologii de ultimă oră, pentru extinderea gamei.