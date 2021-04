În 2020, grupul italian a raportat venituri totale de peste 2 miliarde de euro și un cash operațional de 125 milioane de euro, rezultate similare cu cele obținute în 2019;

Criteriile de mediu, cele sociale și de guvernanță (ESG) sunt tot mai importante în strategia grupului, primul său obiectiv din planul „Roadmap to Zero” fiind deja atins, după o investiție de aprox. 50 de milioane de euro, în perioada 2020-2021;

Lavazza își propune să atingă o amprentă de carbon neutră (amprenta CO2), generată de de activitățile sale operaționale, până în 2030.

Grupul italian Lavazza, unul dintre cei mai importanți producători de cafea din lume, a raportat, anul trecut, venituri totale de 2,085 miliarde de euro, într-un context economic și social dificil, în care piețele globale au fost grav afectate de COVID-19. Totodată, Lavazza a înregistrat un cash operațional de 125 milioane de euro, similar cu rezultatele obținute în 2019, dar și o creștere semnificativă în sectorul retail pe principalele sale piețe.

Odată cu prezentarea rezultatelor financiare înregistrate în 2020, grupul italian și-a anunțat principalele obiective din cadrul „Roadmap to Zero”, planul său ambițios prin care urmărește neutralizarea amprentei de carbon (amprenta de CO2) generată de procesele sale de producție, până la sfârșitul anului 2030. Un prim pas care să sprijine acest obiectiv a fost deja făcut, fiind vorba despre o investiție în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, alocată perioadei 2020-2021.

“Roadmap to Zero”, cel mai ambițios plan al grupului pentru acest deceniu

„Modul nostru de a aborda această perioadă complicată se bazează pe trei priorități: sănătatea și siguranța oamenilor, continuitatea business-ului și dezvoltarea afacerii. În 2020 am obținut rezultate bune, în ciuda perioadei dificile, și am urmărit dezvoltarea proiectelor, alegând să privim către viitor, investind și concentrându-ne pe elemente de inovație și sustenabilitate, care au devenit tot mai importante în strategia grupului”, a declarat Antonio Baravalle, CEO al Grupului Lavazza.

Lavazza este hotărâtă să continue să integreze criteriile de mediu, cele sociale și de guvernanță în operațiunile sale de afaceri prin implementarea unei strategii de sustenabilitate, axată pe neutralitatea emisiilor de CO2 și pe economia circulară, în conformitate cu Agenda ONU 2030, semnată în 2017.

“Roadmap to Zero”, proaspătul plan anunțat de Lavazza, are în vedere neutralizarea amprentei de carbon a grupului până la sfârșitul anului 2030, printr-o abordare axată pe trei piloni: monitorizarea și măsurarea emisiilor de dioxid de carbon, procese continue pentru îmbunătățirea eficienței și reducerea impactului lor, precum și compensarea emisiilor reziduale care nu pot fi reduse.

Planul a permis grupului să parcurgă deja o etapă importantă, la sfârșitul anului trecut, și anume: să înregistreze impact zero din emisiile directe de CO2 generate de activitățile companiei (printre care facilitățile de producție, birouri, magazine emblematice, vehicule corporative), precum și din emisiile indirecte de CO2 generate de cumpărarea și consumul de energie electrică, căldură și abur. Până la sfârșitul acestui deceniu, emisiile indirecte vor fi compensate pe întreg lanțul de aprovizionare, atât în procesul de producție, cât și la nivelul rezultatului final, de la cafeaua verde, la ambalare, logistică și eliminarea reziduurilor.

Ambalaje reutilizabile, reciclabile sau compostabile, până la finalul lui 2025

Unul dintre obiectivele cheie propuse pentru 2030 va fi atins cu ajutorul “Roadmap to Sustainable Packaging”, un plan strategic prin care, până la sfârșitul anului 2025, Lavazza vrea să folosească în portofoliul său doar ambalaje reutilizabile, reciclabile sau compostabile. Sustenabilitatea rămâne unul dintre pilonii proceselor de inovare, dezvoltate de Unitatea de Cercetare și Dezvoltare a Grupului, și se bazează pe conceptul Sustainable by Design, precum și pe principiile economiei circulare.

Un grup global are o responsabilitate nu numai față de mediu, ci și față de comunitățile în care și cu care operează. Tocmai de aceea, anul trecut, Lavazza a direcționat 10 milioane de euro către proiecte de sprijinire a asistenței medicale, educației și grupurilor vulnerabile din regiunea Piemont, din Italia. De asemenea, alte 2,5 milioane de euro au fost alocate pentru a sprijini comunitățile locale din Italia și din străinătate. Continuitatea activității a fost asigurată și în această perioadă de pandemie, în care principala preocupare a fost siguranța angajaților, ale căror eforturi au fost recompensate, în 2020, cu bonusuri plătite și bazate pe obiective, în valoare totală de peste 4,5 milioane de euro.

În ceea ce privește performanța business-ului, în 2020, Lavazza a raportat rezultate solide, în ciuda impactului COVID-19 și a măsurilor restrictive introduse în diferite țări, care au afectat rezultatele operaționale ale grupului.

„2020 a început foarte bine, dar izbucnirea pandemiei a schimbat totul. Suntem mulțumiți de rezultatele obținute, în ciuda complexității perioadei: veniturile au scăzut ușor, generarea de numerar a fost asemănătoare cu cea din 2019, iar rezultatele financiare au fost pozitive. Creșterea business-ului a fost cu mult peste media pieței, atât în sectorul retail, cât și în principalele noastre zone geografice. Nu ne-am oprit niciodată operațiunile și am continuat să investim, am luptat împotriva pandemiei prin donații care să sprijine comunitățile în care grupul își desfășoară activitatea. Primele luni ale anului 2021, deși încurajatoare, s-au dovedit dificile, dar suntem încrezători că avem stabilitatea și puterea de a face față provocărilor și că vom continua să dezvoltăm business-ul, pe baza unor resurse solide, a unei strategii coerente și a abilităților excepționale ale angajaților noștri”, a punctat Antonio Baravalle.

La 31 decembrie 2020, Lavazza a raportat venituri totale de 2,085 miliarde de euro, cu 5% mai puțin decât veniturile înregistrate în 2019 (2,2 miliarde de euro). Profitul EBITDA al grupului a fost de 253 milioane de euro, în scădere cu 13% față de profitul din 2019 (291 milioane de euro). Profitul net s-a ridicat la 73 milioane de euro, față de cel de 127,4 milioane de euro, din 2019, ca urmare a contextului sanitar, cât și a deciziei grupului de a continua să investească pentru a garanta siguranța angajaților și a le oferi acestora bonusuri, dar și ca urmare a donațiilor pentru sprijinirea comunităților, a proiectelor de sustenabilitate, cercetării, dezvoltării și îmbunătățirii sistemelor de informații și a capacităților de producție.

Poziția financiară netă a Lavazza este pozitivă, totalizând 102 milioane de euro (comparativ cu 82,1 milioane de euro, valoare atinsă la 31 decembrie 2019), cu un cash operațional de 125 milioane de euro, similar cu cel obținut în anul precedent, confirmând astfel stabilitatea financiară a grupului.

Totodată, Lavazza a raportat o majorare de 17,3% a veniturilor din sectorul de retail, cu o creștere mult peste media pieței, în țările cheie și pe toate segmentele de cafea – cafea prăjită & măcinată, capsule, boabe. De altfel, cifrele confirmă tendința ascendentă pe segmentul boabe, cel mai dinamic din industrie, care a raportat o performanță de peste 30% ori cu 10 puncte procentuale mai mare decât piața de referință (+20,1%). Luând în considerare cele 15 piețe cheie, grupul Lavazza deține poziția de lider pe segmentul boabe, cu o cotă valorică a pieței în valoare de 15,1%.

Și la nivel geografic, grupul a raportat rate excelente de creștere a sectorului de retail în Germania (+35%), Statele Unite (+22%), Regatul Unit al Marii Britanii (+15%), Rusia (+30%) și Polonia (+10%), în timp ce piețele cheie ale grupului din Italia și Franța au crescut cu peste 7%.

Creșterea segmentului de retail a compensat parțial scăderea semnificativă și inevitabilă a vânzărilor Out Of Home (Food Service -40%, Office Coffee Service -30%), cauzată de închiderea cafenelelor și a restaurantelor și reducerea consumului în birouri, ca urmare a lucrului la distanță. Scăderea din sectorul Out Of Home este rezultatul unui context imprevizibil, care nu a afectat, însă, strategiile de dezvoltare ale grupului.

În 2021, grupul Lavazza continuă să fie un angajator de top în Italia, datorită îmbunătățirii continue orientate spre oameni și a promovării excelenței în cadrul proceselor și strategiilor de gestionare a resurselor umane.