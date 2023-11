Thy Veils prezintă Here We Are Sidereal, un spectacol de dans, muzică și imagine înregistrat la Galactic Tick Festival pe 9 septembrie 2023 la Timișoara, România.

Fondatorul și producătorul Daniel Dorobanțu împreună cu Alira Mun, Maria Hojda & Francesca Hojda la voce și alături de dansatorii Alexandra Girbea, Denisa Coropca, Diana Abdo, Andra Cara, Sara Ghilezan, Miruna Herec, Andreea & Mohamed Irksousi, Andrei Lazăr, Marin Lupanciuc & Sebastian Teodorovici vă invită să descoperiți și să vă bucurați de prima vacanță cosmică a umanității: Galactic Tick Day.

Pe 9 septembrie, artiștii au invitat publicul Capitalei Culturale în cadrul studiourilor de film și TV On.Set la un spectacol de 90 de minute de muzică electronică, imagini captivante, lumini și improvizație de dans.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=r3ByUrvsLeA

Here We Are Sidereal are deja parte de reacții elogiase din întreaga lume, primind recenzii pozitive din India și Kenya până în Europa, Statele Unite și America de Sud. “Dansatorii, scăldat în luminescență cosmică, duc spectacolul într-un tărâm supralumesc. Prin grația lor eterică ei sfidează legile fizicii, fiecare mișcare a lor fiind o narațiune poetică scrisă pe pânza întunecată a spațiului – o capodoperă coregrafică ce sfidează limitele pământești” scrie Adam Jones în revista Music Farmer 5. “Legătura cu România, o țară aflată în prezent într-o renaștere economică și artistică, adaugă o dimensiune intrigantă proiectului. Thy Veils surprinde esența acestei renașteri culturale, întruchipând spiritul unei națiuni care pulsează de energie creativă” – spun italienii Edgar Allan Poets.

Cuprinzând întreaga galaxie, mișcându-se cu 828.000 km/h în jurul găurii negre supermasive din centrul acesteia, Galactic Tick Day sărbătorește progresul nostru în jurul Căii Lactee. Este prima vacanță concepută pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la mișcarea fascinantă a Sistemului Solar în jurul galaxiei noastre.

Timpul necesar pentru ca sistemul nostru solar să se miște în jurul centrului galactic este de aproximativ 225 de milioane de ani. Galactic Tick Day are loc la un interval regulat de 1,7361 ani, numit Galactic Tick și reprezintă 1/129.600.000 (o centi-secundă de arc) din orbita sistemului nostru solar în jurul acelei găuri negre din centrul Căii Lactee, numită Sagittarius A*.

Majoritatea oamenilor au o imagine limpede a mișcării sistemului nostru solar, deoarece este o parte fundamentală a vieții noastre. Rotația Pământului produce ziua și noaptea; revoluția planetei noastre în jurul Soarelui marchează un an. Dar mai puțini pământeni înțeleg imaginea de ansamblu: sistemul nostru solar este doar unul dintre alte miliarde, orbitând o gaură neagră supermasivă din centrul galaxiei.

Sărbătoarea Galactic Tick Day a fost creată de un grup de pasionați de știință. David Sneider, unul dintre creatori, a spus că motivația pentru inventarea acestei noi sărbători este „oarecum vag definită”, dar, în principal, grupul speră că va aduce pur și simplu uimire și entuziasm în viața oamenilor.

Prima Galactic Tick Day a avut loc la un Galactic Tick după ce Hans Lippershey a depus brevetul pentru telescop pe 2 octombrie 1608. Prima manifestare publică a sărbătorii a fost pe 29 septembrie 2016, a 235-a Galactic Tick Day. Aceasta este și ziua în care Thy Veils a îmbrățișat Galactic Tick Day, devenind astfel primul grup artistic din lume care s-a alăturat noii sărbători.

Galactic Tick Festival face parte din Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul LoB2023+, derulat de Centrul de Cultura și Artă al Județului Timiș, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Eveniment finanțat de Consiliul Județean Timiș prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Ministerul Culturii.

Thy Veils – prezentare

Thy Veils este un colectiv de artă românesc fondat în 1995 de timișoreanul Daniel Dorobantu. Evoluând și schimbându-se de-a lungul anilor, muzica Thy Veils este foarte atmosferică, integrând adesea elemente de muzică ambientală, electronică și world, precum și sunete experimentale și avangardiste.

A fost descrisă ca fiind introspectivă, expresivă și frumoasă, explorând teme ce țin de spiritualitate, natură și conștiința umană. Pe lângă munca sa cu Thy Veils, Daniel Dorobanțu este și un artist vizual și producător video împlinit. Multe dintre ideile sale artistice și filozofice sunt reflectate în muzica Thy Veils, care caută adesea să depășească experiența umană.

Explorarea transcendenței și a conștiinței este o temă centrală în muzica Thy Veils. Prin arta lor, Thy Veils invită ascultătorii într-o călătorie de auto-descoperire și explorare spirituală, subliniind potențialul de creștere și transformare personală.

Peisajele sonore atmosferice ale trupei, instrumentația complexă și temele filozofice creează un peisaj muzical senin și introspectiv care încurajează ascultătorii să reflecteze asupra conștiinței lor și să exploreze dimensiunile mai profunde ale existenței.

Muzica Thy Veils creează un sentiment de uimire, evidențiind unitatea universului și interconectarea tuturor lucrurilor. Este un dialog sonor multicultural și intercultural bogat și complex, care celebrează diversitatea și armonia, dezvăluind noi straturi și nuanțe cu fiecare ascultare. Sunt producții inovatoare și experimentale, spirituale și filozofice, provocând și surprinzând cu sunete și viziuni noi, inspirând și luminând ascultătorul cu noi perspective.

Versurile și imaginile trupei îl invită pe ascultător să exploreze dimensiunile mai profunde ale existenței și să depășească limitele vieții de zi cu zi. Arta lor nu este doar estetică, ci și etică și metafizică. Oferă o privire într-o lume a misterului și a minunii. Îi încurajează pe ascultători să-și îmbrățișeze conștiința și să se angajeze într-o călătorie de auto-descoperire și introspecție.

În timp, Thy Veils a câștigat un public internațional dedicat și a cântat pe scenele din Europa și Orientul Mijlociu. Grupul continuă să depășească limitele muzicii experimentale și rămâne o voce semnificativă pe scena culturală românească.

Trupa a primit aprecieri critice pentru abordarea originală a compoziției, a imaginii și a performanței scenice. A fost recunoscută pentru contribuțiile sale la scena globală de artă electronică.

Thy Veils are un impact cultural semnificativ în România și nu numai. Arta grupului a inspirat o generație de muzicieni și artiști și a contribuit la stabilirea unui nou val de muzică experimentală și atmosferică în România. Temele filozofice și dimensiunea vizuală ale Thy Veils au influențat și discursul cultural mai larg din România, inspirând noi perspective asupra spiritualității, naturii și cosmosului.

Galactic Tick Festival

https://www.instagram.com/galactictickfestival

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550554738087

ACT Negura / Alina Mafa – organizator

https://www.instagram.com/act_negura

https://www.facebook.com/actnegura

la On.Set tv/film studio

https://www.instagram.com/on.set.hdv

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063583928739

Daniel Dorobantu – electronică, vizual, editare video & FX, producție

https://www.instagram.com/dorobantu

https://www.facebook.com/danieldorobantuart

Alira Mun – vocal / dans

https://www.instagram.com/alira_mun

https://www.facebook.com/aliramun

Maria Hojda – vocal / dans

https://www.instagram.com/alexandramariahojda

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074423104629

Francesca Hojda – vocal / dans

https://www.instagram.com/hojdafrancesca

https://www.facebook.com/hojda.francesca

Alexandra Gîrbea – prim dansatoare

https://www.instagram.com/zaranshada

https://www.facebook.com/alexandra.girbea

Denisa Coropca – prim dansatoare

https://www.instagram.com/denisa.coropca

https://www.facebook.com/ketno23

Diana Abdo – dans

https://www.instagram.com/_diana.abdo

https://www.facebook.com/angela.abdo.5

Andra Cara – dans

https://www.instagram.com/karamythh

https://www.facebook.com/karamythh

Sara Ghilezan – dans

https://www.instagram.com/saraghilezan

https://www.facebook.com/sara.ghilezan

Miruna Herec – dans

https://www.instagram.com/m1ru.5

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083849044011

Andreea Irksousi – dans

https://www.instagram.com/ethereeal.motion

https://www.facebook.com/andreea.manea.735

Mohamed Irksousi – dans

https://instagram.com/irksousi_mohamed

https://www.facebook.com/irksousi.mohamed

Andrei Lazăr – dans

https://www.instagram.com/andreiglazar

https://www.facebook.com/andreiglazar

Marin Lupanciuc – dans

https://www.instagram.com/_marinlupanciuc

https://www.facebook.com/marin.lupanciuc

Sebastian Teodorovici – dans

https://www.instagram.com/teodorovici_sebastian

https://www.facebook.com/sebastian.teodorovici

Sebastian Maru – limini, editare video

https://www.facebook.com/flav.seba

Anita Ramona – MUA, editare video

https://www.instagram.com/anita_ramona_art

https://www.facebook.com/anita.ramona.art

Eugen Neacsu – VJ

https://www.instagram.com/vjburger

https://www.facebook.com/eugen.neacsu

Georgiana Feidi – fotograf

https://www.instagram.com/georgiana_feidi

https://www.facebook.com/georgianafeidi

Valentin Solomie – operator video

https://www.facebook.com/valentin.solomie

Radu Ionescu – operator video

https://www.facebook.com/radu1524

Pataki Farkas – operator video

https://www.facebook.com/pataki.farkas

Alexandru Mateiu – operator video

https://www.facebook.com/mateiu.alex

Daniel Kui – operator video

https://www.facebook.com/danielkl.kui

Adrian Stanescu – operator video, asistent lumini

https://www.facebook.com/adrian.stanescu.161

Valeriu Jaravete – operator video

https://www.facebook.com/jaravete.valeriu

David Solomie – asistent video