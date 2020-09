Grupul VELUX se angajează să reducă viitoarele sale emisii de carbon și să captureze amprenta sa istorică de carbon de la înființarea companiei în 1941 – în total 5,6 milioane de tone de CO 2. .Acest lucru va fi realizat în colaborare cu WWF, prin proiecte forestiere care vor aborda schimbările climatice, cu scopul de a opri pierderea habitatului și de a păstra biodiversitatea, îmbunătățind mijloacele de subzistență locale.

Compania VELUX și-a anunțat noul său angajament de a deveni integral neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon (Lifetime Carbon Neutral) până la aniversarea sa de 100 de ani, în 2041. Prin acest angajament, amprenta istorică de carbon a celui mai mare producător de ferestre de mansardă din lume – totalizând 5,6 milioane de tone de CO 2 (domeniile de aplicare 1 și 2ii) emise de la înființarea sa în 1941 – va fi capturată prin proiectele de conservare a pădurilor derulate de WWF (World Wide Fund for Nature).

Privind spre viitor, Grupul VELUX se angajează, de asemenea, să reducă dramatic emisiile de carbon ale companiei și ale lanțului său valoric (domeniile de aplicare 1, 2 și 3iii), în conformitate cu Acordul de la Paris cu privire la cea mai ambițioasă acțiune de a reduce încălzirea globală cu 1,5°C .

Amprenta de Carbon Integral Neutrăeste un nou angajament inițiat de Grupul VELUX și dezvoltat împreună cu WWF International pentru asumarea responsabilității atât pentru emisiile de carbon din trecut, cât și pentru cele viitoare. Acest angajament inovator va captura amprenta istorică de carbon conservând, în același timp, pădurile naturale, de neprețuit, și fauna sălbatică din întreaga lume, pentru generațiile actuale și viitoare.

David Briggs, CEO al Grupului VELUX a declarat: „Planeta se confruntă cu o gravă criză climatică și a naturii, iar acest lucru necesită acțiuni excepționale. În conformitate cu valorile companiei noastre, ne străduim să facem mai mult. De aceea, am dezvoltat Amprenta de Carbon Integral Neutră. Este un angajament inovator care implică un parteneriat de 20 de ani cu WWF cu scopul de a capta echivalentul emisiilor noastre istorice de carbon până în 2041. De asemenea, vom reduce dramatic viitoarele noastre emisii de CO2 și le vom cere furnizorilor noștri să facă același lucru. Sperăm că alte companii vor fi inspirate pentru a deveni „neutre din puncte de vedere al emisiilor de carbon”, astfel încât să creăm un viitor durabil pentru toți.”

Grupul VELUX va colabora cu WWF, astfel încât să devină o companie neutră de carbon, investind în următorii 21 de ani în proiecte forestiere și de biodiversitate dezvoltate special. Acest lucru va contribui la stoparea pierderii habitatelor, a defrișărilor și a degradării terenurilor, care amenință biodiversitatea ecosistemelor forestiere din întreaga lume, în timp ce se va lucra cu comunitățile locale și în beneficiul acestora. Primele două dintre aceste proiecte forestiere vor avea loc în Uganda și Myanmar.

În Uganda, accentul va fi pus pe refacerea pădurilor degradate, pe cultivarea de noi păduri și pe protejarea pădurilor naturale rămase printr-o gamă largă de măsuri. Proiectul va viza, de asemenea, plantarea de copaci în păduri, alte sisteme agroforestiere, dar și împăduriri în afara zonelor protejate pentru a satisface cererea de diverse produse forestiere și pentru a reduce presiunea asupra pădurilor naturale. Proiectul din Myanmar vizează conservarea biodiversității unice și a peisajului forestier al orașului Tanintharyi din Myanmar, în strânsă colaborare cu și în beneficiul comunităților locale.

„Având în vedere impactul crizelor de climă și natură, este nevoie urgentă de acțiune pentru a construi un viitor mai optimist și mai durabil pentru toți. Angajamentul pe viață al Grupului VELUX, de a avea o amprenta de carbon integral neutră, reprezintă un pas important pe care și alte companii ar putea să-l urmeze” , a declarat Marco Lambertini, Director General al WWF International.

„Adoptarea unui angajament aliniat limitei de 1,5°C referitoare la încălzirea globală, pentru a proteja în același timp peisajele forestiere importante și biodiversitatea – plus beneficiile pe care le oferă comunităților și economiei – aceste acțiuni sunt în conformitate cu un viitor responsabil față de climă și natura pozitivă, care va servi drept fundament pentru realizarea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Împreună, sperăm ca și alte organizații să fie inspirate de amprenta de carbon neutră VELUX și să ridice responsabilitatea pentru acțiuni globale cu privire la natură și climă.”

Parteneriatul cu WWF se încadrează în Strategia de Sustenabilitate 2030 a Grupului VELUX, care include angajamentul de a stabili un obiectiv de reducere a emisiilor bazat pe știință prin intermediul inițiativei Science Based Targets. Pentru a-și transforma business-ul, Grupul VELUX va accelera investițiile în eficiența energetică la locațiile sale de producție, va trece la energie regenerabilă, va achiziționa 100% energie electrică regenerabilă și totodată va schimba substanțial modul în care achiziționează materiale.

Pentru mai multe informații despre inițiativa „Amprenta de carbon integral neutră” și despre proiectele de conservare a pădurilor în centrul parteneriatului cu WWF, vă rugăm să vizitați: https://www.velux.ro/despre-velux/lifetime-carbon-neutral

NOTE:

i – Astăzi, nu există o metodologie standard pentru modul de calcul al unei amprente istorice de carbon. De exemplu, adesea nu există date despre factorii de emisie și date privind consumul de energie pentru perioade aflate cu mult timp în urmă. Prin urmare, Grupul VELUX a dezvoltat o metodă de calcul a emisiilor de carbon pe durata sa de viață. Această metodă se bazează pe standardul recunoscut al Greenhouse Gas Protocol Corporate și se aplică datelor istorice. Această metodologie unică, inclusiv ipotezele de bază, sunt verificate independent de Carbon Trust și revizuite de experții de la WWF.

ii – definirea domeniilor 1 și 2. Domeniul de aplicare 1 (emisii directe provenite din surse deținute sau controlate, de exemplu, instalații ale companiei, autoturisme de firmă). Domeniul de aplicare 2 (emisii indirecte provenite din producerea de energie electrică, abur, încălzire și răcire achiziționate consumate de societatea raportoare).

iii – definiția domeniului de aplicare 3 include toate celelalte emisii indirecte care apar în lanțul valoric al unei societăți (de exemplu, bunuri și servicii achiziționate, generarea de deșeuri și transport)

iv – Inițiativa The Science Based Targets invită companiile pentru a-și stabili obiective bazate pe știință și pentru a-și spori avantajul competitiv în tranziția către economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Inițiativa este o colaborare între CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) și World Wide Fund for Nature (WWF) și unul dintre angajamentele We Mean Business Coalition. Inițiativa definește și promovează cele mai bune practici în stabilirea obiectivelor bazate pe știință, oferă resurse și îndrumări pentru a reduce barierele din calea adoptării și evaluează și aprobă în mod independent obiectivele companiilor.

Despre Grupul VELUX

De mai bine de 80 de ani, Grupul VELUX creează spații mai bune de locuit, aducând lumina naturală și aerul proaspăt în casele oamenilor din întreaga lume. Portofoliul de produse cuprinde ferestre de mansardă și luminatoare modulare, ferestre pentru acoperiș terasă, rulouri decorative, parasolare și rolete, precum și soluții pentru locuințe inteligente. Aceste produse ajută la asigurarea unui climat interior sănătos și durabil, pentru muncă și învățare, pentru joc și amuzament. Lucrăm la nivel global – cu vânzări și operațiuni de producție în peste 40 de țări și aproximativ 11.500 de angajați în întreaga lume. Grupul VELUX este deținut de VKR Holding A/S, o societate pe acțiuni deținută integral de fundații non-profit (THE VELUX FOUNDATIONS) și de familie. În 2019, VKR Holding a avut venituri totale de 2,9 miliarde EUR, iar Fundațiile VELUX au donat 178 de milioane EUR în granturi caritabile. Pentru mai multe informații, vizitați www.velux.com

Despre VELUX România

De 23 de ani, mai exact din 19 mai 1997, VELUX România aduce lumina și aerul proaspăt și în casele din România și Republica Moldova. VELUX România are sediul central și depozitul în Brașov, alegerea unui oraș din centrul țării fiind de la început o decizie strategică pentru distribuirea optimă a produselor. Compania se implică constat în cauze sociale și în viața comunității brașovene.

Pentru mai multe informații accesați www.velux.ro, Facebook VELUX Romania.

Despre WWF

WWF este o organizație independentă de conservare, cu peste 30 de milioane de susținători și o rețea globală activă în aproape 100 de țări. Misiunea noastră este de a opri degradarea mediului natural al planetei și de a construi un viitor în care oamenii să trăiască în armonie cu natura, prin conservarea diversității biologice a lumii, asigurându-ne că utilizarea resurselor naturale regenerabile este sustenabilă și promovând reducerea poluării și a consumului risipitor. Vizitați panda.org/news pentru cele mai recente știri și resurse media; urmați-ne pe Twitter @WWF_media