Gus Modern, brandul canadian de mobilier pentru casa, a lansat rencent o revolutionara piele vegana, realizata din deseuri de mere provenite din industria sucurilor si numita Vegan AppleSkin. Aceasta inovatie incredibila a fost prezentata in cadrul colectiei lor Fall 2020.

Despre Gus Design Group

Gus Design Group este o companie de proiectare si productie de mobilier cu sediul in Toronto, Canada. Colectia Gus MOdern, alcatuita din scaune tapitate, mese, paturii, corpuri de iluminat si accesorii, se poate gasi in showroom-urile de mobilier independente din toata America de Nord si in anumite showroom-uri internationale.

Ce este Vegan AppleSkin Leather

Vegan AppleSkin Leather este un material de tapiterie complet ecologic care ofera o noua optiune interesanta clientilor interesati de o alternatva de calitate superioara pentru piele si aflati in cautare de mobilier din piele ecologica. Aceasta piele ecologica este obtinuta prin reciclarea fibrei fructelor aruncate de fabricile de sucuri, ofera durabilitate si copiaza uimitor de bine aspectul clasic al pielii naturale. Materialul este un produs de top printre sortimentele de produse ecologice ale marcii.

“Suntem incantati sa lansam un material inovator, vegan, creat din deseuri reciclate”, spune Anthony Santino, vicepresedinte de vanzari la Gus Design Group. “Acest nou material pe baza de componente biologice recicleaza cojile de mere si cotoarele de la depozitele de deseuri ale fabricilor de sucuri si reprezinta un plus armonios la restul optiunilor ecologice”.

Materialul a fost fabricat in Italia si este certificat OEKO TEX

Proiectat exclusiv pentru Gus Modern si fabricat in Italia, materialul a fost creat pentru a valorifica resturile alimentare din livezile de mere provenite din industria de sucuri si, totodata, pentru a raspunde unui apel global pentru gasirea unei alternative la pielea naturala. Procesul de fabricatie combina fibrele de fructe reciclate – miezuri si coji de mere – cu polimeri pentru a crea un material biopolimer care este vegan si OEKO TEX Certified.

Aceasta certificare inseamna ca materialul a fost testat independent de OEKO TEX si verificat pentru a respecta standardele stricte de sanatate si securitate.

Vegan AppleSkin imita incredibil de bine pielea naturala

Vegan AppleSkin reda incredibil de bine aspectul pielii naturale, prezentand o textura atractiva, luciu, confort si rafinament. Materialul este la fel de durabil si de usor de curatat ca si piele naturala si se poate utiliza fara retineri pentru modele de mobilier elegant, dar si practic.

Vegan AppleSkin va exista in doua culori

Gus Modern va introduce pielea Vegan AppleSkin in doua culori exclusiviste si anume Coniac si Lemn Duce. Acestea sunt dezvoltate impreuna cu producatorul italian si copiaza aspectul pielii naturale cu o estetica moderna, distinctiva. Materialul va fi disponibil pe anumite modele de scaune Gus moderne, inclusiv faimoasa colectie Mix Modular Collection si Scaun Truss care ofera o varietat de posibilitati de design pentru a se potrivi cu orice spatiu.

Gus prezinta toate noile modele prin programare digitala in noul showroom corporativ din Toronto inca din data de 18 mai 2020. Colectia de mobila moderna Gus este proiectata in Canada si vanduta prin peste 150 de comercianti de mobilier din America de Nord, America de Sud, Asia si Australia.