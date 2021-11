Gustav Adolf avea doar 16 ani când, în această zi, a fost încoronat rege al Suediei, moștenind tronul – și nenumărate probleme – de la groaznicul său tată, regele Carol al IX-lea.

Carol uzurpase tronul nepotului său, devenind un tiran pentru supușii săi, irascibil, obscen și vicios. Mai rău, până la moartea sa, implicase Suedia în trei războaie simultan, împotriva Rusiei, a Poloniei și a Danemarcei. Însă, din acest trunchi aparent sterp, a răsărit Gustav Adolf, unul dintre cei mai mari regi ai Suediei.

Noul rege a pus bazele unui parteneriat remarcabil cu cancelarul său, Axel Oxenstierna. Împreună, nu numai că au reformat guvernul Suediei, ci au avut și un impact profund asupra întregii Europe de Nord, prin implicarea decisivă a Suediei în Războiul de Treizeci de Ani.

Gustav Adolf a încheiat mai întâi războaiele pe care le moștenise, în mare parte prin diplomație, dar și, ocazional, prin forța armelor. Aici a învățat întâi arta războiului pentru a deveni, apoi, cel mai remarcabil general european din generația sa.

Pe plan intern, Gustav Adolf și cancelarul său au modernizat radical guvernul, făcându-l mai eficient decât oricare altul din Europa. Prin farmecul său, bunul-simț și prin beneficii economice concrete, a convins nobilimea suedeză să slujească națiunea, chiar dacă ar fi însemnat pierderea unora dintre cele mai vechi privilegii. De asemenea, a reformat complet sistemul de educație al țării, susținând universitățile și creând efectiv un sistem nou și îmbunătățit de educație secundară.

Deși Gustav Adolf încheiase războaiele moștenite de la tatăl său, un nou conflict, mult mai amplu, Războiul de Treizeci de Ani, a izbucnit în 1618, când împăratul Sfântului Imperiu Roman, Ferdinand al II-lea, a încercat să înăbușe Reforma protestantă în principatele germane.

Timp de 12 ani, Gustav Adolf a observat și a așteptat, fără îndoială sperând într-o reușită a protestanților, speranță care nu s-a materializat niciodată. Până în 1630, cauza protestanților părea pierdută, de vreme ce Wallenstein, marele general al lui Ferdinand, repurta victorie după victorie. Când Gustav Adolf a intervenit, în cele din urmă, a lansat un atac îndrăzneț prin nordul Germaniei, trecând în viteză prin Frankfurt și Mainz.

În același an, Ferdinand făcuse marea greșeală de a-l înlocui pe Wallenstein cu contele Johann von Tilly, un soldat foarte capabil, dar care nu era de talia unui geniu militar ca Gustav Adolf. În septembrie 1631, cele două armate sau întâlnit la Breitenfeld, unde suedezii au nimicit complet forțele imperiale. De asemenea, au trecut ca o vijelie prin Bavaria, cucerind München, Augsburg și Nürnberg.

La doar un an după Breitenfeld, în noiembrie 1632, Gustav Adolf a învins un Wallenstein rechemat sub arme la Lützen, deși curajosul rege suedez a fost ucis în bătălie. Gustav Adolf murea cu doar o lună înainte de a împlini treizeci și opt de ani.

Deși Războiul de Treizeci de Ani a continuat alți 16 ani, în timpul ultimilor doi ani din viața sa, marele suedez a salvat cauza Reformei protestante, cu ramificațiile ce există încă și astăzi, după aproape patru secole.

Tot la 12 noiembrie:

1035: Regele Canute moare la Shaftesbury, în Dorset.

1840: Se naște sculptorul francez Auguste Rodin.

1948: Fostul prim-ministru japonez Hikedi Tojo și alți șapte criminali de război sunt condamnați la moarte prin spânzurare.

1961: Se naște la Onești, județul Bacău, Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă româncă.

Geo Alupoae, critic de teatru.