Guvernul a aprobat în ședința de astăzi Hotărârea pentru darea în administrarea Institutului Național al Patrimoniului a Casei Vârnav Liteanu din orașul Liteni, imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice a județului Suceava, a anunțat ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu. ”Casa boierească, ridicată în secolul al XVIII-lea, este o donație a unui descendent al domnitorului Moldovei Ioniță Sandu Sturdza, către Ministerul Culturii care a încheiat un contract de donație cu proprietarii și care a fost autorizat să accepte donația cu sarcini a acestui imobil prin Hotărârea Guvernului României din ședința din 21 mai 2020.

Clădirea de patrimoniu urmează să parcurgă un amplu proces de restaurare și să devină un centru de pregătire pentru restauratori, coordonat de INP, care să contribuie la dezvoltarea și consolidarea meseriilor implicate în protejarea patrimoniului arhitectural, dar și la specializarea profesioniștilor din muzee și instituții de cercetare”, a explicat Gheorghiu.