Autoritatile din Singapore au hotarat impreuna, in cadrul unei sedinte din 14 noiembrie, sa acorde un boost de fonduri de 4 milioane de dolari tuturor companiilor din constructii, pentru digitalizarea proceselor.

The Building and Construction Authority Singapore considera ca este esential ca acest domeniu sa se ridice la standarde de ultima ora, iar firmele sa poate manageria proiectele prin intermediul unor platforme specializate.

Planul pentru digitalizarea sectorului de constructii a inceput in octombrie anul trecut, iar pana in moment s-au investit peste 160 milioane de dolari. Iar structura sistemului de constructii creste si se afla intr-o continua dezvoltare.

PLANURI MARI PENTRU PIATA DE CONSTRUCTII DIN SINGAPORE – pana in 2020

Autoritatile au declarat ca pana in 2020 peste 50 astfel de proiecte vor iesi pe piata, incercand sa modernizeze si mai mult sistemul de constructii si piata din aceasta directie. Platforme de development mecanizate, site-uri interactive pentru constructori, comparatoare de preturi si platforme de comert electronic pentru materiale de constructii, toate acestea intra in joc in cadrul planurilor de dezvoltare pe care Guvernul din Singapore le pune la bataie.

Ba chiar antreprenorii din domeniu spun ca s-ar putea dezvolta unele solutii mecanizate de constructie. Un developer a pus la punct un astfel de plan pentru a realiza in anii ce urmeaza o clinica medicala privata (Kallang Polyclinic) care contine si o sala de sport si un spital de recuperare de ultima generatie.

Asadar, fondurile alocate constructorilor, considera autoritatile, vor ajuta mediul constructiilor sa evolueze si vor duce la o calitate mai buna a proiectelor in domeniu. Lucru de care, in final, tot statul Singapore alaturi de concetatenii sai se vor bucura.

Care este targetul actual in ceea ce priveste investitiile in constructii mecanizate?

Specialistii spun ca deja au in desfasurare un ansamblu rezidential in zona Balmoral Road, care este supervizat de specialisti, construit fiind exact conform ultimelor norme, folosindu-se mecanizarea constructiilor.

Proiectul presupune reunirea unei echipe de logistica, a unei echipe de proiectanti si a unor arhitecti care lucreaza toti sub atenta supraveghete a autoritatilor – pozitionate acolo pentru a urmari cum se descurca specialistii cu noile tehnici din teren.

La nivel de mecanizare se discuta despre platforme de filtrare a produselor si materialelor de care este nevoie pentru a construi, programe de proiectare si design sofisticate si chiar introducerea unor roboti pe santier.

De asemenea, in anii ce urmeaza, mecanizarea se indreapta si spe solutii ecologice de incalzire a spatiilor. Specialistii doresc sa se axeze cat mai mult pe incalzirea prin solutii regenerabile, asa incat fonduri pentru dezvoltare se vor aloca si in aceasta directie, spun specialistii.