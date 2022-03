Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că Guvernul a aprobat, astăzi, o investiție în valoare de 96 de milioane de lei vizând consolidarea, restaurarea, reabilitarea și dotarea Palatul Administrativ. 1,3 milioane vor proveni din bugetul propriu al CJ, iar celelalte fonduri vor fi asigurate de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. Palatul Administrativ a fost afectat de un incendiu izbucnit pe 6 martie 2021 din cauza unui conductor electric defect. Președintele Flutur a declarat că licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor va fi organizată de CNI. Durata pentru proiectare este estimată la patru luni, iar cea pentru execuție la 18 luni. Șeful administrației județene a afirmat: „Este o investiție extrem de importantă pentru județ, care va însemna lucrări ample de consolidare a clădirii Palatului Administrativ cu un regim de înălțime de P+3. Va fi construită inclusiv o șarpantă nouă, cu țiglă metalică. Am făcut tot ceea ce a depins de noi ca să grăbim termenul de aprobare a hotărârii de Guvern, însă procedurile de expertizare a clădirii, de obținere a tuturor avizelor necesare au durat destul. Important este că acum am intrat în linie dreaptă cu această investiție”. Printre altele, vor fi refăcute și toate instalațiile. Gheorghe Flutur a afirmat că documentația de avizare a lucrărilor de intervenții a fost finalizată în octombrie 2021, iar la întocmirea acesteia s-a ținut cont de faptul că Palatul Administrativ are o deosebită însemnătate din punct de vedere istoric și arhitectural pentru județul Suceava. Imobilul figurează pe lista monumentelor istorice.

