Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în urma demersurilor făcute în ultima perioadă, Guvernul României a alocat prima tranșă de bani pentru Spitalul Municipal Fălticeni, în sumă de peste un milion de euro. Gheorghe Flutur a arătat că la Spitalul municipal Fălticeni mai sunt de realizat lucrări în zona unor scări de acces, iar necesarul cel mai mare de fonduri este pentru dotarea cu aparatură medicală. Flutur a arătat că cele mai importante dotări sunt pentru radiologie și imagistică medicală, bloc operator, stație de sterilizare, laborator analize medicale etc.

„Salut deschiderea Guvernului și alocarea primei tranșe de bani pentru Spitalul municipal Fălticeni. Din câte știu mai este nevoie de 20 milioane lei pentru dotarea integrală cu aparatură medicală de ultimă generație. Socotesc că orice investiție este benefică, cu atât mai mult în sănătate, domeniu care pentru mine are prioritate de grad zero”, a declarat Gheorghe Flutur.

