Prima consultare cu reprezentanții Guvernului pe marginea setului de măsuri rezultate din cercetarea inițiată de Ingenius Hub, în cadrul campaniei „Construim împreună #ViataDupaCOVID19”, a avut loc miercuri, 29 aprilie 2020. Discuțiile au fost legate de: măsuri fiscale pentru menținerea locurilor de muncă și susținerea industriilor afectate, propuneri de programe de finanțare pentru IMM-uri din fonduri guvernamentale și fonduri UE, măsuri de creditare, măsuri specifice pentru digitalizare. La dezbatere au participat reprezentanți ai celor patru medii esențiale pentru inovare și schimbare: mediul public, mediul de afaceri, mediul universitar și mediul asociativ.

La dezbaterea inițiată de Ingenius Hub, prin fondatoarea Rodica Lupu, au participat secretarii de stat Daniela Nicolescu și Liviu Rogojinaru, de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Svetlana Gomboș, director AMPOC, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Tănase Stamule, consilier pe probleme economice al premierului, precum și 50 de reprezentanți ai mediului de afaceri, ai patronatelor, ai profesiilor liberale, ai mediului universitar și ONG-urilor, cum ar fi CNIPMMR, CONAF, UGIR, ANAT, RBL, Asociația Hotelierilor, CRE, Asociația Clusterelor, ADAF, Camere de Comerț, Universitatea de Vest și Universitatea Valahia, comunitățile Pro Afaceri Brașov, Antreprenor în România, Uprisers și Viața de freelancer, lideri de opinie de marcă precum prof. Dr. Ovidiu Nicolescu, Gabriel Biriș sau Dan Ștefan și, nu în ultimul rând, antreprenori și experți în diferite domenii.

„Cred că este necesar mai mult decât oricând să ne ascultăm unii pe alții, să avem răbdare să găsim punctele comune și măsurile care sunt benefice tuturor, nu doar unora. Este încurajator faptul că reprezentanții guvernului au disponibilitate pentru dialog. Rămâne să lucrăm împreună, toți cei care putem să o facem, pentru a găsi rapid soluții optime, fără să adâncim dezechilibre deja existente în economia noastră și fără să compromitem nici echilibrul pe termen lung prin măsuri iresponsabile. Avem așteptări mari de la acest demers, pentru că am avut bucuria să avem parteneri constructivi, care au și viziune, dar și spirit de echipă. Am reușit să generăm un dialog deschis, civilizat și în spirit de cooperare cu ajutorul partenerilor care ni s-au alăturat atât în rețeaua Ingenius Net, de un an încoace, dar și acum, în contextul campaniei noastre. Ne-am propus un obiectiv important: să democratizăm dialogul social, să facem astfel încât să fie auzite vocile micilor antreprenori, ale profesioniștilor liberali, ale freelancer-ilor, ale celor care rareori au prilejul să își comunice problemele și ideile la un nivel la care să poată avea impact. Invit pe toți cei care doresc să se implice, să adauge propuneri la documentul deschis și colaborativ pe care îl punem la dispoziție. Să fie aceasta lucrarea colectivă a noastră, a tuturor”, a precizat Rodica Lupu, fondatoare Ingenius Hub.

„Ministerul Economiei apreciază atât invitația la dialog cu partenerii din mediul economic, cât și demersul de cercetare aplicată care a stat la baza măsurilor propuse aici. Suntem deschiși la propunerile dumneavoastră și chiar vă încurajăm să ne transmiteți toate ideile astfel încât deciziile pe care le vom lua să fie ancorate în realitate. Totodată, aș dori să lansez un îndemn la responsabilitate socială, în perioada care urmează. Știu că e o perioadă dificilă pentru noi toți, dar trebuie să fim prevăzători și după încheierea stării de urgență și să încercăm să rămânem mai mult acasă”, a adăugat Liviu Rogojinaru, secretar de stat MEEMA, în cadrul întâlnirii.

În baza rezultatelor parțiale obținute în cadrul campaniei „Construim împreună #ViataDupaCOVID19”, Ingenius Hub a agregat un set de măsuri economice pe care le-a propus partenerilor săi de dialog ca punct de plecare pentru elaborarea unui memorandum adresat Guvernului. În cadrul consultărilor de miercuri, materialul inițial a fost completat cu propuneri noi din partea participanților, varianta actualizată putând fi consultată aici.

De săptămâna viitoare, consultările vor fi reluate la nivel sectorial pe domenii de activitate, cu participarea unor delegați ai ministerelor de specialitate, astfel încât problemele specifice ale fiecărei zone economice să fie acoperite mai în detaliu.

Cercetarea din cadrul campaniei „Construim împreună #ViataDupaCOVID19” continuă până pe 4 Mai, cei care doresc să completeze chestionarul putând să îl acceseze chiar aici:

Aproape 1000 de antreprenori au participat până la acest moment la studiu.

