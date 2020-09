Guvernul australian a lansat de curand un proiect de legislatie care ar obliga Google si Facebook sa plateasca taxe mass mediei pentru stirile pe care le preiau. Platformele digitale nu au fost incantate de idee si au raspuns agresiv, avertizand utilizatorii in legatura cu ce ar putea urma daca Facebook va elimina stirile de pe paginile australiene.

Guvernul australian considera ca Google si Facebook ar trebui sa recompenseze publicatiile media australiene

In esenta, aceasta credinta se bazeaza pe puterea relativa pe piata a publicatiilor de stiri versus gigantii economici. Site-urile de stiri si platformele digitale se completeaza bine reciproc si au nevoie una de cealalta.

Datorita faptului ca Google si Facebook sunt ca niste porti catre stirile de pe internet, folosite de marea majoritatea a australienilor, site-urile de stiri au ales sa isi publice articolele prin intermediul acestor platforme. Editorii de stiri culeg beneficiile atunci cand cititorii sunt trimisi catre site-urile jurnalistice.

Pe de alta parte, platformele digitale au si acestea nevoie de stiri. In prezent, mai mult de jumatate din populatia australiana ajunge la stiri prin intermediul platformelor care monitorizeaza aceasta audienta pentru a putea vinde publicitate. Totodata, acestea colecteaza date despre cititori, ceea ce ii ajuta sa directioneze publicitatea si sa castige teren important in acest sens.

Se estimeaza ca Google colecteaza 47% din totalitatea publicitatii online din Australia, in vreme ce Facebook coleteaza 21% din aceasta si se emite ideea ca Google si Facebook ar trebui sa plateasca pentru a putea prelua stirile.

Guvernul australian poate forta platformele sa plateasca

Codul de conduita care implica platirea unei sume editorialelor este obligatoriu, iar Google si Facebook ar fi obligate sa se conformeze daca vor sa continue sa functioneze in Australia si sa preia stiri pe platformele lor. Google a obtinut anul trecut in Australia 4.3 miliarde de dolari, in vreme ce Facebook a castigat 0.7 miliarde de dolari.

Suma platita va fi negociata

Guvernul australian nu a impus o anumita suma pe care Google si Facebook ar trebui sa o plateasca. Site-urile de stiri pot negocia independent sau colectiv cuantumul acesteia, iar ofertele pot include fie plati financiare, fie furnizarea de date. Daca dupa trei luni nu se va ajunge la un consens, va fi delegat un arbitru. Astfel, fiecare parte va depune o oferta finala, urmand ca arbitrul sa o aleaga pe cea mai rezonabila.

Se va tine cont de beneficiile platformelor de stiri, de costul campaniilor media pentru realizarea acelor stiri, dar si de impactul pe care suma l-ar putea avea asupra platformei. Arbitrajul are ca scop incurajarea ambelor parti in gasirea unei solutii rezonabile, de comun acceptata de ambele parti.

Reactia Facebook-ului la proiectul de legislatie

Facebook a declarat ca intentioneaza sa elimine toate stirile de pe paginile australiene de Facebook, fara a furniza mai multe informatii despre modul in care va realiza acest lucru.

Facebook a fost criticat pentru faptul ca a permis teoriilor conspirationale si dezinformante sa infloreasca, si, totodata, s-a punctat faptul ca interzicerea stirilor fiabile ar putea agrava acest aspect. In conditiile in care o treime din australieni isi citesc stirile prin platforma Facebook, situatia ar putea deveni foarte problematica.

Google sustine ca acest cod ar dezavantaja utilizatorii

Google semnaleaza ca acest cod legislativ i-ar impune sa ofere site-urilor media informatii si notificari referitoare la modificarilor algoritmilor, iar acest lucru ar fi un mare dezavantaj pentru utilizatorii Google sau YouTube. Codul include standarde minime pentru platforme, printre care si notificarea in prealabil a modului in care este afisat continutul stirilor si ar trebui sa ofere site-urilor de stiri timp pentru a se adapta.