Guvernul britanic a anuntat planul de a comemora ultima zi a tarii ca stat membru UE pe 31 ianuarie. Acesta presupune emiterea unei monede comemorative si solicitarea firmelor de administrare imobile pentru iluminarea speciala a cladirilor guvernamentale. Totodata, ziua va fi marcata de un mesaj televizat al primului ministru. In ceea ce priveste Big Ben-ul, se anunta ca el nu va suna in acea zi.

Comemorarile Brexitului – o cale de vindecare a diviziunilor

O declaratie guvernamentala sustine ca intentioneaza sa foloseasca acest moment pentru a vindeca diviziunile, a reuni comunitatile si a marca momentul de inceput pentru etapa importanta care urmeaza – construirea unei noi tari.

Pe 31 ianuarie va avea loc o intalnire speciala a cabinetului in afara Londrei. Ministrii se vor intalni intr-o locatie din nordul Angliei unde Partidul Coservator a obtinut castiguri majore in timpul alegerilor generale de luna trecuta. Ei vor discuta agenda lui Boris Johnson si se vor concentra pe acele actiuni care implica cheltuieli crescute pentru infrastructura si crearea de locuri de munca in nordul Angliei. Este foarte probabil ca planurile lor sa fie legate de Irlanda de Nord, Scotia si Tara Galilor.

Seara, premierul Johnson va face o adresa televizata speciala oamenilor din Marea Britanie.

Afisaje luminoase speciale pentru comemorare Brexit

Firmele de administrare imobile vor trebui sa se ocupe de biroul primului ministru si resedinta de pe strada 10 Downing. Amandoua vor marca Brexitul cu un afisaj luminos, iar pe caramizile negre din Downing Street va fi proiectat un ceas cu afisaj electronic – 23:00, ora de la care Marea Britanie nu mai este membra UE. De asemenea, vor fi luminate cladirile din districtul guvernamental Whitehall.

Piata Parlamentului va deveni un loc de sarbatoare

Ca raspuns la apelurile publice, Union Jack va fi arborat pe toti stalpii de pavilion din Piata Parlamentului. Aceasta va deveni site-ul pentru sarbatorirea evenimentului organizat de “Leave Means Leave”, o organizatie fondata de presedintele Partidului Brexit, Richard Tice.

Acesta a solicitat si un spectacol cu artificii, dar, in urma obiectiilor venite din partea firmei de administrare imobiliara Royal Park, el a fost refuzat de autoritatile locale.

Big Ben nu va suna pentru a marca Brexitul

Big Ben, celebru clopot din Turnul cu ceas al Parlamenului, nu va suna pentru a marca ora exacta la care Marea Britanie inceteaza sa mai fie stat membru UE – 23:00 GMT, 00:00 CET. Turnul ceasului inca este in curs de renovari extinse, ca parte a unei revizuiri masive a cladirilor parlamentare, iar mecanismul sau a fost demontat pentru lucrari de conservare.

Comisia Casei Parlamentului, organismul care se ocupa de administrarea imobiliara a cladirilor Parlamentului, a spus ca ar costa cel putin 120.000 de lire sterline sa instaleze un mecanism temporar pentru a suna Biog Ben-ul. Totodata, ar trebui construite doua etaje temporare in turn care sa sprijine mecanismul.

Pentru a face acest lucru ar fi nevoie de o notificare de doua saptamani pentru contractarea firmelor de servicii si ar costa foarte mult. Totodata, acest lucru ar lungi perioada de timp alocata renovarii si ar creste costurile cu aproximativ 100.000 de lire streline saptamanal. Comisia estimeaza ca s-ar pierde doua saptamani de munca, ceea ce ar duce la o factura de 320.000 de lire sterline, ea putandu-se ridica chiar la 500.000 de lire sterline daca apar evenimente neasteptate.

Ofertele de strangere a fondurilor necesare, in mod privat, prin intermediul donatorilor sau a unui sistem de crowdfunding, au fost respinse de Comisie, ele fiind considerate fara precedent si incalcand regulile privind responsabilitatea cheltuielilor publice.

Piesa comemorativa de 50p

In ziua Brexitului va fi emisa o moneda comemorativa de 50p pe care scrie “Peace, prosperity and friendship with all nations”. Primul care va primi aceasta moneda va fi primul ministru. Trebuie topite si batute din nou monedele emise pentru a marca datele anterioare ratate ale Brexitului, din martie si octombrie a anului trecut.