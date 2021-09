Guvernul a aprobat în ședința de miercuri indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Construire cămin studențesc” în campusul universitar din satul Bulai, comuna Moara, de pe strada Stațiunii, nr.130. Această investiție urmează să fie realizată prin Compania Națională de Investiții. Finanțarea se va face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Universității ”Ștefan cel Mare”, precum și din alte surse legal constituite conform programului de investiții aprobat potrivit legii.

Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a declarat că această investiție era extrem de necesară în condițiile în care a crescut mult numărul studenților și e nevoie de noi locuri de cazare arătând că în viitor în noul campus universitar se vor face și alte investiții. ”Este o veste forte bună care vine chiar în preajma deschiderii noului an universitar. Este vorba despre o necesitate stringentă a Universității și anume aceea de a asigura locuri în cămine. Universitatea a făcut eforturi considerabile în ultima perioadă pentru a asigura locuri în cămine pentru studenți. A crescut destul de mult și numărul studenților în ultima perioadă. Sunt și o serie de alte locuri care urmează să fie obținute pentru că sunt cămine în reabilitare. Sper ca în cel mai scurt timp să se treacă efectiv la realizarea acestui cămin iar de aici încolo se pare că prinde contur și dezvoltarea altor investiții în campusul de la Moara, un campus de care USV are mare nevoie. Mă bucur mult că la orizont se conturează noi investiții la USV. USV este unul din pilonii pe care se dezvoltă județul și în perspectiva unei anverguri regionale a Sucevei. Suceava cu ce trei piloni de bază ai dezvoltării, Universitate, Spital și Aeroport are o anvergură regională”, a spus Niculai Barbă.