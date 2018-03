Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat, astăzi, 22 martie a.c., la cea de-a șaptea ediție a Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru învățământul liceal – 2Day Ambassador, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Evenimentul, organizat de Fundația Lauder România și Complexul Educațional Lauder-Reut, cu sprijinul Ministerului Educației din Israel, a reunit numeroase personalități ale vieții publice, diplomați de carieră și demnitari.

În deschiderea conferinței, vicepremierul Ana Birchall a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă, în care a fost subliniată importanța formării unei generații de lideri în contextul provocărilor globale actuale. ”Doresc să felicit organizatorii pentru implicarea în acest proiect de excelență și pentru munca lor dedicată în formarea tinerei generații. Am covingerea că între elevii și tinerii prezenți la acest eveniment se află diplomații de mâine. România are nevoie de diplomați și de lideri tenace, buni profesioniști, iar evenimente precum cel de astăzi contribuie la cultivarea unor valori indispensabile pentru liderii de mâine, de care România are nevoie. Vă doresc mult succes și sunt convinsă că eforturile voastre vor fi răsplătite”, se arată în mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă.

Totodată, viceprim-ministrul Ana Birchall i-a felicitat pe organizatorii conferinței și a declarat că evenimentul a devenit un reper pentru cei care doresc să urmeze o carieră în diplomație. ”Așa cum am susținut de fiecare dată, România are nevoie de tineri implicați, bine pregătiți și curajoși în politică, în diplomație, în mediul instituțional. De aceea, țin să felicit conducerea Complexului Educațional Lauder-Reut și pe tinerii care studiază aici pentru misiunea pe care și-au asumat-o, prin promovarea adevăratelor valori precum meritocrația, profesionalismul, seriozitatea și respectul. Este o dovadă a capacității acestei școli de elită a României de a inova și a se adapta la dinamismul vieții de astăzi, astfel încât tinerii absolvenți să fie cât mai pregătiți pentru viață”, a declarat vicepremierul Ana Birchall.

”Sunt convinsă că tinerii educați în cadrul Complexului Educațional Lauder-Reut vor deveni diplomați de prim rang și adevărații lideri de mâine pe care România trebuie să-i valorifice la potențialul lor maxim. Să aveți mereu încredere în calitățile voastre și să nu uitați niciodată că ceea ce aveți în inimă și în minte sunt valorile voastre cele mai de preț. Aștept cu nerăbdare ziua când veți fi liderii de mâine nu doar în România, ci la nivel internațional”, a subliniat viceprim-ministrul Ana Birchall în încheierea intervenției.

Informații suplimentare:

La cea de-a șaptea ediție a “Conferinței Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru învățământul liceal – 2Day Ambassador” au participat aproximativ 270 de elevi din 20 de licee din București și reprezentanții Consiliului Elevilor București, alături de invitați din Israel, Bulgaria și Ungaria.

Complexul Educațional „Lauder-Reut” a fost înființat în anul 1997 prin intermediul Fundației „Ronald S. Lauder”, redenumită Fundaţia „Magna cum Laude Reut”, și găzduieşte în prezent peste 400 de elevi care participă la programele oferite în țara noastră la nivel de grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu şi liceu, cu predare în limba engleză, acreditate de Ministerul Educaţiei Naționale. Fundaţia internaţională Ronald S. Lauder, cu sediul central în New York şi Budapesta, având filiale în întreaga Europă Centrală şi de Est, patronează activitatea celor peste 50 de unităţi de învăţământ particular şi centre educaţionale, pe care le-a înfiinţat în 16 ţări din regiune.