Guvernul României condus de liderul PNL Ludovic Orban a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR. Moțiunea a fost votată, astăzi, de 261 de parlamentari, iar împotrivă au votat 139 de deputați și senatori. Pentru demiterea Guvernului Orban era nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. Imediat după anunțarea votului, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat că social democrații ar urma să propună un premier împreună cu Pro România, după o discuție cu liderul acestui partid, Victor Ponta.

Președintele României Klaus Iohannis va convoca partidele parlamentare la consultări, urmând să propună un nou premier.

