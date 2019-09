La inceputul lunii septembrie 2019, compania salajeana UNICONF in parteneriat cu SWAROVSKI a deschis saptamana modei la cea mai mare expozitie internationala de moda CPM Moscova: „Collection Premiere – International Fashion Trade Show Moscow” (https://cpm-moscow.com). In standul UNICONF au fost expuse noile colectii de lenjerie intima si costume de baie, realizate unicat cu cristale SWAROVSKI, concepute special pentru piata din Rusia, la care s-a lucrat timp de 4 ani.

Succesul companiei UNICONF la expozitia din Moscova, a fost marcat de fluxul mare de vizitatori – oameni de afaceri, dar si a mai multor oficiali din Guvern si vedete, dintre care amintim pe cunoscuta actrita de teatru si film – Irina Pegova, campiona olimpica si mondiala, atleta – Svetlana Masterkova. Majoritatea vizitatorilor au salutat cu entuziasm revenirea pe piata rusa a textilelor romanesti siau subliniat calitatea EXCEPTIONALA a produselor textile fabricate in ROMANIA inca dinainte de 1989, cand tara noastra era un mare producator si exportator la nivel global.

Standul companiei UNICONF a fost vizitat si de reprezentantul Guvernului Rusiei, d-na Irina Alexeevna Ivanova – director adjunct Departament Industrie Usoara si Complex Forestier din cadrul Ministerului Industriei si Comertului din Federatia Rusa, care a declarat:”Rusia doreste relatii comerciale reciproc avantajoase cu Romania, piata rusa are nevoie de produse textile romanesti, mobila si de multe alte marfuri pe care romanii stiu sa le produca la un nivel de calitate exceptional. Sustinem si invitam la Moscova, pe toti producatorii romani, care vor sa faca export in Rusia. Romania a fost pt noi un partener economic serios inca de pe vremea URSS. Nu uitam si turismul, Romania poate fi din nou destinatia principala a turistilor rusi pt ca este o tara deosebit de frumoasa, cu mare, delta, munte ape termale speciale, saline, oameni primitori si multa istorie.”

UNICONF si-a propus sa readuca calitatea, inovatia si creativitatea confectiilor romanesti in Rusia si toate republicile ex-sovietice. Strategia dezvoltarii, are la baza, infiintarea retelelor de magazine UNICONF in Rusia si ex-URSS. Proiectul de design al magazinelor este deja implementat cu succes.

Industria romaneasca de textile si confectii are o traditie indelungata in ceea ce priveste inovatia, moda si creativitatea, iar in ciuda competitiei acerbe pe plan international si a redirectionarii semnificative a industriei prelucratoare spre tarile cu mana de lucru ieftina, ea continua sa reprezinte unul dintre sectoarele industriale de baza ale economiei romanesti.

Forta si reputatia industriei romanesti de textile si imbracaminte, in ceea ce priveste calitatea produsului, productivitatea, creativitatea si inovatia continua sa se constituie intr-o fundatie solida care si-a pus temeliile la mijlocul secolului XVIII odata cu aparitia si dezvoltarea primelor manufacturi textile din Transilvania.

Compania UNICONF– situata in inima Transilvaniei, Zalau, jud. Salaj, este continuatorul de succes si lider a industriei romanesti de textile si confectii pe plan national, cu o cota ridicata de piata pe plan international si o prezenta consistenta in marile lanturi de supermarketuri din Romania, Ungaria, Germania, Ucraina etc (Carrefour, Cora, Auchan, Kaufland, Selgros, Penny, Mega Image, Metro, eMAG).

UNICONF face parte din grupul de firme UNIVERSAL, unul dintre cei mai importanti actori din economia judetului Salaj, avand peste 1200 de angajati.Cu un management ghidat de principiul produsului ideal, am pornit la valorificarea potentialului care are la baza traditia orasului Zalau, respectiv Salaj in industria textila si confectiilor.

Clasa politica din Romania trebuie sa i-a exemplul altor tari importante din Uniunea Europeana si din lume, inclusiv SUA care in pofida „asa ziselor sanctiuni“ fac tot posibilul sa isi mentina si chiar sa dezvolte relatiile comerciale cu Rusia.

Piata rusa cere la unison produse romanesti: mobila, textile, incaltaminte, produse alimentare/ legume/ fructe, vinuri, medicamente, mecanica si utilaje romanesti, turism etc. Cum este posibil ca noi romanii sa refuzam sa lucram cu piata din Rusia care este cea mai intinsa tara din lume avand suprafata cat planeta Pluto, ca si marime Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat UE, de 48 de ori cat Germania, de 128 de ori cat Anglia. Indiferent in ce directie invartim globul pamantesc ne lovim de Rusia care este singurul stat din lume inconjurat de 12 mari, avand hotar cu 16 tari. Rusia si America sunt despartite doar de 4 km. Suprafata Siberiei reprezinta 9% din uscatul Terrei.