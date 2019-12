Guvernul României se alătură inițiativei „We stand up for women!”, derulată de Federația Europeană a Soroptimist International în cadrul campaniei mondiale a Organizației Națiunilor Unite „Orange the world to stop violence against women”.

În semn de solidaritate față de această campanie civică, astăzi, cu prilejul Zilei Drepturilor Omului, Palatul Victoria va fi iluminat în portocaliu.

”Salut această campanie civică, constituită într-un apel comun și ferm pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Violența, de orice fel, nu are justificare, lasă răni adânci și nu se uită. Combaterea acestui flagel este prioritară pentru Guvern și preocupă, în mod legitim, instituțiile, organizațiile neguvernamentale, societatea. Statul român are datoria și responsabilitatea să ofere siguranță cetățenilor săi, un drept universal și strâns legat de dreptul la libertate. Un om cu adevărat liber este cel care se simte în siguranță, care trăiește într-o comunitate a valorilor, a încrederii și a respectului față de individ, indiferent de gen”, consideră premierul Ludovic Orban.

Inițiativa ”We stand up for women” se desfășoară în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2019.