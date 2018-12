Gwyneth Paltrow susține că ea este cea care a făcut yoga populară, prin intermediul site-ului său web de ‘lifestyle’ – Goop – pe care l-a lansat în 2008.

Actrița în vârstă de 46 de ani a vorbit prima dată despre pasiunea sa pentru aceste exerciții fizice, mentale și spirituale când și-a lansat site-ul, iar acum spune că datorită ei yoga a devenit populară.

„Să mă scuzați dacă sună greșit acest lucru, dar am fost la o oră de yoga recent, în LA, iar o fată de 22 de ani, aflată în sală, a spus: ‘Ai mai făcut yoga vreodată?’ Eu m-am întors către prietena mea și i-am spus: ‘Are acest job, pentru că eu am fost cea care a făcut prima dată yoga, eu am făcut-o populară.”, a spus Gwyneth Paltrow, potrivit contactmusic.com.

Actrița a mai spus că s-a confruntat cu un adevărat val de critici când a vorbit pentru prima dată despre yoga pe Goop. „(Startul site-ului) a fost începutul perioadei în care oamenii au început să creadă despre mine că sunt nebună. Aveau întrebări de genul: ‘Ce vrei să spui prin faptul că mâncarea te poate îmbolnăvi, ești dusă?’ Îmi amintesc că atunci când m-am apucat de făcut yoga lumea spunea: ‘Ce este yoga? Este o vrăjitoare această femeie. Este o ciudată.”, a adăugat Gwyneth Paltrow, potrivit ContactMusic.