Gwyneth Paltrow, în vârstă de 48 de ani, este cunoscută nu doar pentru filmele în care a jucat, ci și pentru afirmațiile controversate pe care le face. De această dată, frumoasa blondă de la Hollywood, a scandalizat printr-o mărturisire plină de sinceritate despre motivul pentru care platoul de filmare nu i se mai pare atât de interesant, notează click.ro.

În cadrul unui interviu acordat în timpul carantinei, Gwyneth a declarat că pandemia de coronavirus i-a furat dispoziția pentru momentele romantice cu soțul ei. Iată că acum a sosit vremea să vorbească despre cariera sa, iar mărturisirile sunt cel puțin interesante. „Viaţa mea şi-a schimbat cursul după ce am atins succesul la Hollywood. Cred că atunci când atingi ţinta la vârsta de 26 de ani şi eşti o persoană condusă de parametri care, sincer, nu iubeşte actoria atât de mult, cum se dovedeşte… Nu e ca şi cum am simţit că e ceva ce nu merită, am simţit ceva de genul cine ar trebui să fiu acum? Către ce merg?”, a spus ea. „Nu era ceva conştient la momentul acela”. Ea a explicat, conform sursei citate, faptul că preferă să îşi petreacă timpul acasă, cu familia şi prietenii, şi nu să stea şase săptămâni singură într-un hotel din Budapesta, spre exemplu.

https://www.click.ro/vedete/celebritati/gwyneth-paltrow-socheaza-din-nou-cum-realizat-ca-nu-este-pasionata-de-actorie