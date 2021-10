Organizatorii H3RO 2021 anunta astazi rezultatele competitiei care a avut loc in data de 2 octombrie in statiunea Mamaia. H3RO este cea mai mare competitie de triatlon din Estul Europei si la editia din acest an au participat sportivi din peste 10 de tari.

Pentru ca evenimentul sa se desfasoare in conditii normale si fara incidente, au fost respectate cu strictete toate normele de protectie impotriva contaminarii cu noul corona virus SARS-CoV-2.

In ziua curselor temperatura apei a masura 14 grade si conform regulilor internationale de triatlon neoprenul a fost obligatoriu. Acest fapt nu i-a impiedicat pe majoritatea concurentilor sa ia startul si sa finalizeze traseul pentru care s-au inscris.

Cei mai buni triatlonisti din Romania au participat pentru a ne oferi un spectacol sportiv de exceptie la H3RO 2021. Competitia a inglobat doua Campionate Nationale, distanta Standard si distanta Medie, dar si curse dedicate probelor de Sprint si Supersprint. Clasamentele la finalul competitiei au aratat astfel:

La Campionatul National distanta Medie proba masculina au ocupat primele trei locuri Mihai Vigariu, Beres Hunor si George Iulian Murar, iar la feminin s-au impus Adel Koter, Beatrice Ologeanu si Reka Balint.

La Campionatul National distanta Standard baietii au dus o lupta apriga. Locul intai la proba masculina a fost ocupat de catre Felix Duchamp, sportivul care a reprezentat Romania la Jcurile Olimpice de la Tokio. El a fost urmat de Nicolae Seitan si Erik Rogoz. La proba feminina Antoanela Manac a castigat avand o victorie decisiva si a ocupat primul loc. Pozitiile doi si trei din clasament au fost adjudecate de catre junioarele Delia Dudau si Alice Perjoiu.

Clasamententul Open la proba Medie a fost urmatorul:

Masculin – Mihai Vigariu (I), Hunor Beres (II), Murar George Iulian (III), Ene Razvan (IV), Dudu Andrei Dan (V).

Feminin – Koter Adel (I), Ologeanu Beatrice (II), Balint Reka (III), Darabant Husanu Noelle Priscilla (IV), Tuzson Agnes (V).

Clasamentul Open la proba Standard:

Masculin – Felix Duchamp (I), Seitan Nicolae (II), Rogoz Erik (III), Remzing Vlad (IV), Ion Alex (V).

Feminin – Manac Antoanela (I), Dudau Delia (II), Perjoiu Alice (III), Popescu Maria Mirela (IV), Balog Henrietta (V).

Competitia de triatlon Sprint i-a avut castigatori la masculin pe Babanschi Daniel, primul clasat, Catana Vlad Gheorghe – locul doi si Petrascu Matei, ocupandul locului trei. La proba feminina Besennyei Anna Maria a invins detasat. Locul doi a fost ocupat de Damian Casia si locul trei de Cralea Andreea Denisa.

In cursa probei de Supersprint au ocupat primele trei pozitii la baieti Grigoriu Lucas, Safca Mihai-Daniel si Mihu Victor Cristian, iar la fete s-au impus in clasament Rusu Eremia Bianca-Ioana pe prima pozitie, urmata de Eross Hanna si Rasadean Maia Alexandra.

O noutate a acestei competitii a fost participarea a 5 stafete de paratriatlon care au luat startul la H3RO 2021, aceasta initiativa a reprezentat o premiera pentru competitiile de triatlon din Romania. Ideea de a face accesibil sportul pentru persoanele cu deficiente de vedere, dar si incurajarile si sustinerea pe care acesti sportivi le-au primit din partea tuturor participantilor, ne aduc si mai multa incredere in alegerea de a sustine ca sportul este pentru toti.

Premiile in bani au avut suma record la aceasta editie, avand valoare totala de 42 200 de lei.

Pana in prezent, pe parcursul primilor treisprezece ani, H3RO a fost gazda a patru Cupe Europene, punand astfel Romania pe harta europeana a competitiilor majore de triatlon. Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul www.h3ro.org.

H3RO 2021 este un eveniment finantat de Primaria Municipiului Constanta si organizat de catre ACS SMARTATLETIC, valoarea totala a proiectului este de 210 419, 19 lei.