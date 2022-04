4 milioanede oameni au părăsit Ucraina în ultimele 5 săptămâni

Habitat for Humanity România a lansat campania „Un adăpost sigur departe de casă”

Organizația este prezentă cu echipe mobilela granițele Siret și Isaccea, dar și în București, la Gara de Nord, unde intervine cu soluții pentru accesul persoanelor din Ucraina la locuire decentă

120 de încălzitoare electrice donate pentru taberele mobile destinate refugiaților, peste 000 de persoanecazate în hoteluri și apartamente și 1.500 de kit-uri de urgență distribuite

ONU estimează că 4 milioanede oameni și-au părăsit țara în ultimele 5 săptămâni, în speranța că vor găsi un adăpost sigur în țările vecine. Aceste cifre vor genera un impact foarte puternic în criza locuirii din Europa. Peste600.000 de cetățeni au ajuns și în România, conform datelor oficiale.

În aceste momente dificile, Habitat for Humanity România s-a mobilizat pentru a întinde o mână de ajutor persoanelor din Ucraina care sosesc în țara noastră, lăsând în urmă oameni dragi și locul pe care îl numesc „acasă”.

Astfel, organizația alansat campania „Un adăpost sigur departe de casă” și a deschis un fond de urgență care va contribui semnificativ la acoperirea nevoii deun acoperiș decentpentrufamiliile vulnerabile din Ucraina. Soluțiile identificate până în acest moment sunt destinate atât pentru locuirea de urgență, cât și pentru cea tranzitorie și pe termen lung.

La doar 4 zile de la invadarea Ucrainei, organizația răspundeaapelului făcut de autoritățiși mergea la fața locului pentru a evalua necesitățile. Tot atunci a donat120 de încălzitoare electrice pentru taberele mobile destinate refugiaților.

În prezent, Habitat for Humanity România se află la granițele Siret și Isaccea, dar și în București, la Gara de Nord, unde intervine cu soluții de cazare pentru familiile din Ucraina. Acestora li se oferă găzduire pentru perioade scurte (7 nopți), dar și medii(30-90 de zile),în camere de hotel sau în alte unități acreditate, în capitală și în județele Constanța, Prahova, Vâlcea și Neamț. În ultimele 4 săptămâni, peste1.000 de persoane au beneficiat de un loc cald și sigur unde să se odihnească și să își planifice următorii pași.

La punctele de frontieră, echipa asociației a sesizat o altă nevoie reală, și anume accesul la telefonele mobile.După intrara în țară, este vital ca familiile să țină legătura cu cei care au rămas acasă, în Ucraina și să caute constant informații. Pentru a răspunde rapid cu soluții,organizația a distribuit 1.500 de kit-uri de urgență care conțin rucsacuri pentru o mai bună organizarea a bagajelor, baterii externe și cabluri pentru încărcarea dispozitivelor.

„Încă din primele zile de la izbucnirea conflictului în Ucraina, ne-am deplasat la cele mai tranzitate puncte de frontieră pentru a ne arăta suportul și solidaritatea pentru persoanele care ajungeau în România. La scurt timp ni s-au alăturat parteneri de încredere, care ne-au ajutat să ne consolidăm intervențiile. Colegii mei de la Habitat for Humanity România se află în prima linie să ofere un adăpost sigur atât pe termen scurt, dar și pe termen lung, celor care au fugit din calea războiului. Cu toții avem un rol foarte important și încurajăm orice inițiativă care are scop de sprijin pentru situația actuală.”, Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România.

Intervențiile organizației nu se vor opri aici. În următoarele luni, în funcție de evoluția situației și de necesități, dar și de fondurile colectate, printre alte soluții se pot număra: sprijin financiar pentru facilitarea spațiilor de închiriat în orașele gazdă din țară; identificarea de soluții de adăpost pe termen lung a refugiaților care au aplicat pentru azil în România;amenajare unor spații interioare în incinta clădirilor care găzduiesc persoane din Ucraina pe termen mediu și lung și chiar includerea acestora în programele organizației de locuire decentă.

Cei care își doresc să sprijine acțiunile Habitat for Humanity România în criza refugiaților din Ucraina, o pot face prin trimiterea unui SMS la 8801 cu textul „ADĂPOST”, pentru a dona 2 EUROsau pot face o donație online în pagina campaniei. Mai mult decât atât, pasionații de sport pot alerga pe 17 aprilie în echipa Runners for Humanity, la Bucharest Marathon and 10K, organizat de Constantina Diță, campioană olimpică la maraton și ambasador al misiuniiasociației. Înscrierile se fac aici.