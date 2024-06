Hackerii au spart pagina oficială de Facebook a Mănăstirii Dragomirna și au transformat-o într-o pagină cu un conținut pentru adulți. Anunțul cu privire la atacul cibernetic asupra paginii oficiale a Mănăstirii Dragomirna a fost făcut pe noul cont de Facebook al lăcașului de cult. „Întrucât pagina inițială de Facebook a Mănăstirea Dragomirna a fost preluată de o persoană necunoscută, vom posta aici informații despre evenimentele desfășurate în cadrul mănăstirii noastre. Vă rugăm să ne sprijiniți în raportarea paginii inițiale pentru a reuși să o închidem. Vă mulțumim! Maica Domnului să vă ocrotească, iar Sfântul Duh să-și reverse darurile sale asupra întregii lumi!”, se arată în mesajul postat pe noua pagină a mănăstirii. Cei care au preluat pagina inițială au păstrat conținutul acesteia, însă de câteva zile au început să posteze scene erotice din mai multe filme.

