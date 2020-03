Haga a anunta ca va acorda fonduri pentru dezmembrarea autoturismelor vechi care functioneaza pe baza de diesel. Acesta este primul pas catre crearea unei zone cu emisii scazute pana la finalul anului curent.

Orasele europene limiteaza accesul vehiculelor poluante

O serie de o orase europene au limitat accesul vehiculelor poluante in centrele lor, aceasta fiind o masura de protectie a calitatii aerului. Astfel, Barcelona a introdus o zona cu emisii scazute, Londra are o zona cu emisii foarte scazute, in timp ce Bratislava are in vedere restrictia accesului masinilor vechi din mai multe zone.

Se acorda suport proprietarilor de masini pentru a crea zone cu emisii reduse

Oricat de bine ar suna aceasta veste, masurile sunt radicale pentru proprietarii de vehicule vechi care si-au atins limita maxima de viata. Din pacate, achizitionarea unui automobil nou, ecologic, poate fi dificila pentru cei care nu dispun de mijloace financiare. In aceste conditii, se pune intrebarea daca exista solutii menite sa atenueze efectele negative ale restrictiilor auto.

Haga considera ca poate face acest lucru. Orasul olandez a anuntat ca va pune la dispozitie 300.000 de euro pentru dezmembrarea auto a masinilor si motocicletelor diesel.

Banii se vor acorda sub forma unui credit care plateste un mijloc de transport nepoluant si durabil, cum ar fi o bicicleta electrica, un moped electric, un scuter sau un abonament de transport public. Si chiar se poate foli suma pentru inchirierea unei masini partajate sau a unei biciclete.

Actiunea s-a prelungit pana la finalul anului

In acest moment, acordarea bonusului pentru dezmembrarea auto a masinii sau motocicletei diesel, a fost prelungita pana la 31 decembrie 2020, conditiile de participare fiind extinse. Astfel, proprietarii care au dus la dezmembrari auto o masina diesel veche, vor primi un credit de 1.000 euro. Pentru dezmembrarea unei motociclete sau scuter vechi, se va acorda un credit de 400 de euro.

O noua masura a fost adaugata si pentru rezidentii de la Haga care au un venit redus – acestia vor primi un credit de 750 euro.

Reducerea numarului de vehicule diesel pentru un aer mai curat

Autoritatile municipale calculeaza ce exista aproximativ 24.000 de vehicule diesel si 37.000 de motociclete si scutere care circula in oras sau in jurul acestuia. Reducerea numarului si depunerea lor la dezmembrari auto, este de asteptat sa scada foarte mult poluarea aerului. Aceasta masura este printre primele masuri programate pentru introducerea zonei in lista celor cu un mediu curat.

Masinile vechi nu vor mai fi permise

Incepand cu anul viitor, masinile diesel mai vechi de 15 ani nu vor mai fi permise in unele parti ale orasului. Mai mult, motocicletele in doi timpi si cele usoare care au data de fabricatie dupa 1 ianuarie 2011, nu vor mai fi permise in oras incepand cu decembrie 2020.