Pandemia cu coronavirus a cauzat multe problemele sportului în general și implicit și sportului românesc. Echipe care erau pe val nu au mai găsit finanțare din motive obiective și au ajuns în pragul desființării. Una dintre ele este și cea de handbal masculin Dunărea Călărași. Ne întrebam de-a lungul anilor cum de găsesc resurse cei din acea zonă și am ajuns la o concluzie.

În prezent formația dunăreană se dezmembrează de la o zi la alta. Cei care au avut posibilități au transferat cei mai buni jucători, ca frații Bujor sau internaționalul Hrimiuc. CSU din Suceava s-a înscris și ea pe lista grupărilor care au beneficiat de degringolada de la Dunărea Călărași.

Echipa pregătită de Adrian Chiruț și Iulian Andrei i-a achiziționat pe Cătălin Sabin Costea și Bogdan Marian Păunescu. În vârstă de 25 de ani, Costea este un handbalist lansat în handbalul profesionist de formația suceveană și evoluează pe postul de extremă stângă, el fiind la un moment dat cel mai bun junior al turneului final pe acest post. Tot 25 de ani are și Păunescu, care este un jucător masiv, cu o înălțime de 1,94 metri și o greutate de 104 kilograme. Acesta evoluează pe postul de pivot și a mai jucat în Liga Națională pentru CSM Bacău.

„La fel ca și alte cluburi, am încercat și noi să profităm de situația de la Dunărea Călărași, acolo unde majoritatea handbaliștilor au rămas liberi de contract, nefiind plătiți de luni bune. I-am adus la Suceava pe Costea și pe Păunescu, doi jucători care ne pot ajuta să ne asigurăm menținerea în Liga Națională la finalul campionatului. Pe Costea îl știm foarte bine, a crescut aici, așa că nu va avea nici o problemă de adaptare, în vreme ce Păunescu este un jucător puternic și curajos, care se apără foarte bine”, a declarat Adrian Chiruț, antrenorul principal al grupării CSU din Suceava.

„Sucevenii au reluat antrenamentele încă de la începutul acestui an și se pregătesc serios pentru reluarea sezonului oficial. Primele două etape, a XVI-a și a XVII-a, se vor desfășura tot sub formă de turneu, la Sfântu Gheorghe. CSU din Suceava va juca miercuri, 3 februarie, de la ora 18.30, împotriva celor de la Steaua București, urmând ca o zi mai târziu, de la ora 15.45, să se confrunte cu CSM Făgăraș.

Gruparea suceveană a încheiat turul pe poziția a XII-a. La finalul sezonului regular, primele opt clasate se vor califica în play-off, în vreme ce ultimele opt clasate vor juca în play-out, de unde vor retrograda direct patru echipe.