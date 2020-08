Jandarmii suceveni au confiscat câteva zeci de articole de îmbrăcăminte de la două persoane din municipiul Suceava. În cursul zilei de sâmbătă, 1 august, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava a constatat faptul că două persoane, ce se aflau într-un autoturism din parcarea târgului de mașini din localitatea Cumpărătura, ofereau spre vânzare mai multe articole de îmbrăcăminte inscripționate cu diverse mărci cunoscute. Jandarmii au procedat la legitimarea acestora, constatând că atât bărbatul, cât și femeia în vârstă de 51, respectiv 45 de ani sunt din municipiul Suceava. Jandarmii au verificat și autoturismul acestora, în care s-au descoperit 51 articole de îmbrăcăminte și 4 bucăți produse cosmetice toate inscripționate cu diverse mărci cunoscute pentru care nu existau documente justificative. În acest caz, jandarmii au întocmit actele de sesizare privind săvârșirea unei fapte susceptibile a fi infracțiunea de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. Hainele au fost predate Serviciului Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava pentru continuarea cercetărilor.

