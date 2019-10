Halloween Brexit 2019

In curand, rafturile supermarket-urilor vor fi pline de dovleci, lilieci si palarii de vrajitoare, iar cautarile pe Google se vor axa pe costumatii, masti si decoratii de Halloween. Acest lucru este justificat de apropierea vestitei zile de 31 octombrie, data infricosatoarei sarbatori celtice. Pentru britanici, insa, anul acesta Halloween-ul va fi un Halloween Brexit, datele suprapunandu-se intr-un mod interesant si deloc de bun augur.

Ce este Halloween-ul

Festivalul infricosator care are loc in ultima zi din aceasta luna este o prescurtare de la All Hallows’ care s-ar traduce inaintea sarbatorii tuturor sfintilor, fiind de fapt ajunul sarbatorii crestine Ziua Tuturor Sfintilor. In ultimii ani au aparut plangeri cu privire la evenimentul americanizat care domina strazile britanice pe masura ce luna octombrie se apropie de sfarsit, unii intrebandu-se de ce se sarbatoreste Halloween-ul in Marea Britanie. Cu toate acestea, sarbatoarea isi are originile aici.

De ce se sarbatoreste Hallowen-ul si cand a inceput in Marea Britanie?

Originea sarbatorii celtice este in Marea Britanie, americanizarea fiind explicata prin adaptarea ei de-a lungul deceniilor la obiceiurile imigrantilor si la dorinta insatiabila de dulciuri. Originea festivalului este disputata, existand atat marturii si practici pagane cat si crestine, toate evoluand in ceea ce se numeste astazi Halloween.

Unii cred ca el provine de la festivalul pagan celtic al lui Samhain care marca sfarsitul verii si celebra finalul sezonului de recoltare. Sarbatoarea se bazeaza pe ideea ca exista o noapte in care zidurile dintre lumea noastra si lumea de dincolo devin subtiri si permit spiritelor sa treaca pentru a strica recoltele. Pentru a le potoli foamea si a le imblanzi, in noaptea de Halloween oamenii le invita la masa oferindu-le mancare si bautura si aprinzand focuri cu scopul de a tine la distanta spiritele rele.Ce leg

Ce legatura are Halloween-ul cu costumarea?

In timpul festivalului de la Samhain, oamenii se imbracau in alb si isi innegreau fetele pentru a pacali spiritele rele despre care credeau ca ratacesc pe pamant inainte de Ziua Tuturor Sfintilor de pe 1 noiembrie. Acest obicei a fost treptat adaptat de biserica intr-o traditie numita Souling – copiii merg costumati in ingeri, demoni sau sfinti din usa in usa, cerand dulciuri sau prajiturele in schimbul sufletului si rugandu-se pentru prieteni sau rude. Aceste prajiturele erau marcate cu o cruce si, cand erau mancate, reprezentau un suflet eliberat din purgatoriu.

Treptat, costumele au evoluat, traditia schimbandu-se pana la ceea ce cunoastem acum in intreaga lume.

Urmeaza link-ul pentru a afla tot ce trebuie sa stii despre Halloween, asa cum este el cunoscut astazi peste tot in lume sau vezi aici ce implicatii are Halloween-ul dintr-o perspectiva amuzanta..

Halloween Brexit 2019

Semnificatia traditionala a Halloween-ului si situatia tensionata din Marea Britanie, face ca data de 31 octombrie sa devina un dublu eveniment in viata tuturor englezilor. Se spune ca ei vor avea parte de un Halloween Brexit, verdictul presei europene cu privire la ultima intarziere fiind destul de nefavorabil.

Indecizia Marii Britanii in a finaliza iesirea din UE si a face pasul decisiv, pe langa efectele economice deloc favorabile, a fost un motiv sustinut de glume. De aceea, in opinia presei internationale, tragi-comicul festival anglo-saxon al vrajitoarelor si dovlecilor a devenit data cea mai potrivita pentru ca Anglia sa faca ceva, in sfarsit.

Astfel, in opinia presei europene, Halloween-ul a devenit o data adecvata pentru sfarsitul povestii de groaza despre Brexit.

Insa, nu este deloc sigur ca Marea Britanie va parasi UE nici atunci, povestea de groaza continuand chiar si dupa Halloween.