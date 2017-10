An de an, romanii sunt tot mai atrasi de sarbatoarea populara americanilor, Halloween, si adopta foarte multe dintre traditiile si obiceiurile cu care aceasta a intrat in randul sarbatorilor de origine romaneasca. De altfel, Halloween-ul romanilor este considerat Sf. Andrei, sarbatoare care in unele privinte se aseamana foarte mult cu ceea ce semnifica sarbatoarea de origine americana.

Oare in urma aducerii sarbatorii Halloween, de pe meleagurile Americii, romanii au fost mai interesati de aceasta si mai putin de sarbatoarea Sfantului Andrei? Raspunsul vine in urma unui studiu realizat conform datelor obtinute in cautarile de pe Google, realizat la nivel national. Analiza a fost realizata pe ultima perioada, punand in comparatie datele din 2013, respectiv 2017.

In anul 2017, in judetul Sibiu, interesul pentru sarbatoarea Halloween este de 69,5% mai mare, inregistrandu-se un volum de cautari de 1000, fata de anul 2013, cand Google a insumat 590 de cautari. Motivele sunt destul de evidente, tinand cont ca, in urma cu patru ani, Halloween-ul nu a fost foarte cunoscut.

Pe de alta parte, in ceea ce priveste interesul pentru sarbatoarea romaneasca Sf Andrei, sibienii au fost mai putin interesati acum patru ani, cand volumul cautarilor a fost de 170. In prezent, desi au fost aparitii tot mai dese in mediul online si offline a sarbatorii americane, interesul locuitorilor din acest judet a crescut cu 52,9% pentru sarbatoarea de origine romaneasca, in Google inregistrandu-se un numar de 260 de cautari.

Din rezultate, s-a constat ca Halloween este cel mai popular in judetul Bucuresti, acesta aflandu-se in fruntea clasamentului, cu cele mai multe cautari, pe ultimul loc clasandu-se judetul Giurgiu.

Ce asemanari si deosebiri sunt intre cele doua sarbatori cu tematica “horror”?

Unele mituri si superstitii care sunt legate de sarbatoarea Sfantului Andrei se regasesc si in seria semnificatiilor de Halloween, desi diferenta de varsta dintre cele doua este de cateva sute de ani. Halloween, sarbatorit in noaptea de 31 octombrie, nu este preluat de la sarbatoarea romanilor de pe 30 noiembrie, si, surpriza cea mai mare, nu este o sarbatoare originara din America. Celebra sarbatoare este de origine celtica, fiind preluata de americani prin intermediul imigrantilor irlandezi sositi in SUA.

Halloween-ul este recunoscut pentru deghizarea oamenilor in costume originale si pentru sculptarea dovlecilor ce reprezinta Lanterna lui Jack. Romanii obisnuiesc si ei sa modeleze dovleci, doar ca semnificatia este cu totul alta, si anume luminarea sufletelor din purgatoriu.

Daca in noaptea de Halloween oamenii ies, in strada, costumati si merg sa adune dulciuri si bani, din casa in casa, cum se obisnuieste in America, in noaptea Sfantului Andrei, proclamata si noaptea strigoilor, se spune ca ies spiritele rele sub forma de varcolaci si strigoi infatisati in animale.

Imaginile specifice Halloweenului provin din obiceiurile nationale, opere literare de fictiune gotica sau din filmele horror clasice, precum Frankenstein si Mumia. Cele mai populare elemente specifice acestei sarbatori sunt dovlecii, cocenii de porumb si sperietorilor de ciori, regasite in toate decoratiunile cu specific. Pe de alta parte, Sf. Andrei este o sarbatoare provenita de la daci, infatisata in operele literare romane (basme culte si poezii). Elementele distinctive ale acestei sarbatori sunt usturoiul, imaginea lupului sau armele ascutite, multi dintre romani apeland la aceste “decoratiuni” contra spiritelor rele.

Costumele de Halloween infatiseaza figuri supranaturale, monstri, schelete, fantome, vrajitoare si diavoli, desi in ultima perioada s-a vazut interesul tot mai mare catre personajele din filmele si desenele animate celebre, si asta o spun chiar marii retailerii care comercializeaza costume specifice. Sf. Andrei nu are are un costum relevant acestei perioade, dar putem aminti costumele care intruchipeaza demoni, lupi sau vampiri.

Pentru a valida ceea ce Google ne-a transmis, am intrebat un detinator al unui magazin online, www.fabricademagie.ro, care comercializeaza costume pentru diverse petreceri. Astfel, conform vanzarilor, interesul romanilor pentru Halloween creste, an de an, si asta datorita promovarii de catre mass media a acestei sarbatori. Pe de alta parte, interesul vizavi de costumele pentru Sfantul Andrei este infim spre deloc, tocmai de aceea in piata nu se fabrica si comercializeaza astfel de costumatii. Daca la Halloween este un interes comercial, pentru sarbatoarea Sfantului Andrei interesul se indreapta catre superstitii si mituri asociate cu aceasta.

In ultimii ani, desi este o sarbatoare importanta, Halloween a crescut in popularitate in cadrul societatii romanesti in detrimentul traditionalei Nopti a Sf. Andrei. Drept dovada stau numarul cautarilor care include cuvantul Halloween si interesul pentru achizitionarea unui costum de petrecere chiar de catre locuitorii din judetul Sibiu.