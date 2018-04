Handbalul masculin sucevean a demonstrat de-a lungul timpului că are resurse şi poate fi în top. Generaţii bune au ajuns să arate un handbal bun, în viteză, jucătorii crescuţi la LPS Suceava ajungând să evolueze la cele mai bune echipe din România şi chiar din străinătate, iar echipa suceveană a ajuns în finalele competiţiilor europene. Şi în prezent formaţiile sucevene sunt „pe val” la juniori I şi II.

Totuşi, nu trebuie uitat faptul că handbalul feminin sucevean are şi el un trecut, şi în prezent, există jucătoare care ar putea progresa pentru a atinge marea performanţă. Suceava a avut echipă de eşalon secund în handbalul românesc şi nu s-a făcut de râs, sportive din acea generaţie ajungând să joace în primul eşalon valoric.

Munca a continuat la LPS Suceava şi în prezent sunt premize pentru o nouă generaţie care să merite. Recent, la faza zonală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la handbal feminin, LPS Suceava a participat la faza zonală, pentru licee, care a avut loc la Oneşti. Gruparea suceveană pregătită de Dorel Ţugurlan a reuşit să se bată pentru calificare, chiar dacă n-a beneficiat de condiţii optime de cazare. În pofida acestui fapt, regretabil pentru organizatori, LPS Suceava a disputat finala mică turneului zonal. Chiar dacă a pierdut, echipa suceveană a furnizat cea mai bună jucătoare a turneului, Loredana Şandru, sportiva marcând 18 goluri în primul meci, 14 în cel de-al doilea şi 9 în finala mică în care a primit cartonaş roşu. Trebuie de menţionat faptul că handbalista suceveană este abia în clasa a IX-a, în condiţiile în care limita de vârstă era clasa a XII-a.Sau mai mare….!

Încă un bonus pentru handbalul feminin sucevean a fost oferit de echipa de junioare V, minihandbal, a LPS Suceava care a participat, tot la Oneşti, dar în cu totul alte condiţii, la faza zonală. Sportivele pregătite de Ilie Pîţu şi Dorel Ţugurlan, au avut parte de o grupă complicată, la finele căreia s-a clasat pe locul secund după CSŞ Bacău. Micile handbaliste sucevene au câştigat apoi toate partidele disputate şi s-au calificat la turneul semifinal, care va avea loc…., tot la Oneşti!

Din nou, cea mai bună jucătoare a turneului a fost o suceveancă, Maria Chiriliuc.

Poate că după ani de zile de pauză, Suceava merită şi o echipă feminină de handbal sau o atenţie în plus pentru sportul feminin.