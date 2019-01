Ambele echipe de handbal masculin ale CSU Suceava au disputat meciuri de pregătire la finele săptămânii trecute. Dacă formația de Ligă Națională a avut din nou ca adversară gruparea CSM Focșani, gruparea de Divizie A a jucat două partide amicale, una cu CSM 2 Bacău și una cu juniorii I de la LPS Suceava. În niciuna dintre aceste două întâlniri scorul nu a contat, accentul fiind pus pe efort și pe verificarea mai multor schme de joc.

”Nu am contabilizat rezultatele, am încercat doar să vedem în ce stadiu de pregătire ne aflăm. Am rulat tot lotul de jucători pe care l-am avut la dispoziție și am pus accent pe verificarea potențialului celor mai tineri, pentru că ei vor fi baza echipei în meciurile oficiale care vor urma.

Am încercat diferite formule de echipă și de joc și am tratat cu o mai mare importanță faza defensivă și repunerea rapidă a mingii în joc. Atât meciul cu băcăuanii, cât cel cu juniorii I de la LPS Suceava pregătiți de Răzvan Bernicu, au fost meciuri de luptă unde efortul a fost la cote maxime. Sunt mulțumit de modul în care s-au implicat elevii mei și cred că vom mai disputa și alte partide de pregătire în perioada imediat următoare, adversari urmând să fie din nou juniorii I de la LPS Suceava și echipa de la Botoșani.

În lotul echipei noastre l-am reactivat pe Samuel Stanciuc, sportiv care făcuse o pauză, dar care a dovedit că are posibilități și-i place handbalul. Sper ca tinerii noștri să progreseze, să-și vadă în continuare cu seriozitate de pregătire pentru că doar așa vor putea face saltul către echipa de Ligă Națională. Din echipa noastră au lipsit câțiva tineri care au ceva probleme mediacale sau școlare” a declarat antrenorul echipei CSU 2 Suceava, Ion Tcaciuc.

Pentru partidele amicale din week-end-ul trecut tehnicual sucevean a avut la dispoziție jucătorii: Șoldănescu, portar și Antonio Pintilei, Bogdan Cozorici, Robert Alupoaie, Daniel Burac, Andi Tofănel, Samuel Stanciuc, Cristian Bejinariu, Marcello Oargă și Gheorghe Bârgăoanu, jucători de câmp.