În etapa cu numărul XI a Ligii Naționale de handbal masculin, echipa Universității Suceava a reușit a doua victorie din acest tur de campionat, 31–25, pe terenul ”lanternei roșii”, Universitatea Cluj. După două minute de tatonare, sucevenii au marcat de cinci ori la rând și s-au dus la cinci goluri, avantaj pe care l-au avut și după primul sfert de oră. Pe fondul mai multor ratări ale elevilor lui Adi Chiruț și Iulian Andrei, gazdele au reușit să se apropie și să intre la vestiare la scorul de 14 – 14.

În partea a doua, după 9 minute, sucevenii aveau două goluri avans, dar au urmat opt minute foarte bune, în care au înscris de cinci ori la rând și s-au dus astfel la 7 goluri. Cea mai mare diferență de scor a fost înregistrată cu 9 minute înainte de final, când Suceava avea 27–19, iar până în minutul 60, clujenii au mai reușit să se apropie doar la cinci goluri.

„Cel mai important este c-am câștigat cele trei puncte și ne-am îndeplinit obiectivul pentru acest meci. Totuși, în unele momente, când trebuia să ne să ne distanțăm decisiv, ne-am relaxat și am intrat în jocul unui adversar cu mulți jucători tineri, dar ambițioși. Când am accelerat s-a văzut diferența de valoare și nu s-a pus problema victoriei. Din păcate avem și o accidentare după această partidă, Lakovic ajungând la spital după ce a căzut și are probleme la un deget de la brațul de aruncare. Sper să nu fie fractură, deoarece era singurul stângaci de pe extrema dreaptă, având în vedere că Olariu este și el accidentat”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

În meciul de la Cluj, pentru Universitatea Suceava au marcat sportivii: Burlacu (2), Adomnicăi (2), Tîrzioru (8), Ciubotariu (4), Lupu (1), Ionescu (1), Șoldănescu (1), Costea (3), Oancea (3), Lakovic (3) și Mihai Sandu (3).

CSU Suceava a avut și momente foarte bune, dar și minute de lipsă de orientare. Importantă a fost mobilizarea grupării pregătite de Adrian Chiruț și Iulian Andrei, precum șI revenirea pe teren a lui Gabriel Burlacu.

În următoarea etapă, sâmbătă, 1 decembrie, CSU Suceava va avea un nou meci foarte important pentru puncte, pe teren propriu, cu CSM Bacău.

Rezultate consemnate în etapa a XI-a:

CSM Focșani 2007 – AHC Dobrogea Sud 25–27

CSM Făgăraș – Steaua București 22–28

CSM Bacău – Politehnica Timișoara 22–26

CS Universitatea Cluj – CSU Suceava 25–31

Potaissa Turda – Dunărea Călărași 26–29

Din această rundă au mai rămas de jucat partidele CSM București – Minaur Baia Mare, Dinamo București – CS HC Buzău 2012