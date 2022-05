Ediția 2022 a Masters World Cup la handbal masculin s-a desfășurat în acest an în Croația. Campioana ediției precedente, HC Bucovina a fost prezentă din nou la competiție la categoria, care a consacrat-o, 35-40 de ani și s-a descurcat admirabil. Adică a devenit din nou campioană!

În acest an, HC Bucovina a avut o componență de excepție care a adunat la un loc o sumedenie de jucători crescuție la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, jucători răspândiți prin toată Europa. Aceasta a fost cea mai mare realizare a echipei bucovinene.

În faza grupelor HC Bucovina a învins cu 12-8 formația Peac Boys din Ungaria cu 12-8 și cu 11-10 de Smarkai din Lituania și a pierdut cu Masters Tarnow din Polonia cu 5-9. În urma acestor rezultate, formația suceveană a câștigat grupa și s-a calificat în finala mare.

În finala pentru medalia de aur HC Bucovina a întâlnit echipa Masters Slovakia. Slovacii au condus la pauză cu 8-5, însă echipa noastră a revenit incredibil și a câștigat cu 11-10.

”A fost un campionat absolut fantastic. Am avut o echipă de neanticipat cu o grămadă din colegii noștri de la LPS și niște ajutoare incredibile din alte părți ale țării. Toate jocurile au fost deosebit de tensionate și aprig disputate și mă bucur enorm că am reșit să ne păstrăm titlul de campioană câștigat anul trecut.

Am avut o susținere grozavă din sală din partea familiilor băieților noștri și a colegilor noștri de la Alpha RO Petroșani. Bucovina a fost cuvântul de ordine în timpul finalei și pot să vă spun sincer că nu am trăit așa momente de mulți ani.

Le mulțumim celor care au fost alături de noi, Souvlaki Akropoli, Primagra Romania, Industrial Pizza, SC Nord Prestige, SUCT, Casa PVC, Inter Conti COM SRL, The Wine, Crystals of London, Adofarm, Mrasport, Wood Project, Tipografia Celestin, Articaro SRL” a spus antrenorul delegat Răzvan Bernicu.

Echipa HC Bucovina Sucerava a avut următoarea compenență: Mihai Rohozneanu ”Mișa”, desemnat MVP categoriei 35-40 de ani, Mihuț Pancu, Ionuț Coajă, Dan Grigoraș, Costel Savu, Ionuț Toma, Gabriel Marcu, Mihai Cezar, Vlad Glucovschi, Mircea Glucovschi, Dragoș Brăteanu, Doru Alexa, Alin-Bîrtoi Obrehja, Alexandru Crăciun, Dragoș Hamza, Cristian Ionescu ”Paloma” și Răzvan Bernicu,.