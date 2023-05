Recent, Croația a găzduit Campionatul Mondial de Handbal Masters pentru veterani. Formația HC Bucovina Suceava a luat startul la categoria plus 35 de ani cu o echipă sudată de mai mulți ani, dar și cu ceva ”inserții” de valoare și a reușit pentru a treia oară consecutiv să fie Campioană Mondială!

Gruparea suceveană a făcut parte dintr-o grupă cu echipele Dzik Varșovia, Newgiza Egipt și Masterse Kielce din Polonia. Românii au terminat pe locul întâi în grupă și au jucat în semifinalele competiției cu polonezii de la Orlik Brezg pe care i-au învins cu 13-6.

În finală, HC Bucovina Suceava a învins echipa egipteană New Giza Egipt cu 11-10. Gruparea română a dovedit caracter și valoare și și-a trecut în palmares al treilea tilu de campioană Masters.

Din echipa HC Bucovina Suceava au făcut parte jucătorii: Mihai Nicolaievici, Paloma Ionescu, Gabriel Marcu, Alexandru Crăciun, Mihuț Pancu, Ionuț Coajă, Cezar Mihai, Răzvan Gavriloaia, Bogdan Șoldănescu, Cristian Adomnicăi, Dan Grigoraș, Vlad Glucovschi, Simion Sofian, Victor Alexăndroaie, Doru Alexa și Răzvan Bernicu.

”A fost un turneu absolut incredibil în care am arătat faptul că handbalul românesc, cu un plus pentru cel bucovinean, că are valoare. Nu a fost deloc ușor, dar o parte dintre noi, pentru că ne cunoaștem de o viață, ne-am simțit mereu împreună și pe aceeași lungime de undă.

A fost a treia victorie consecutivă pe HC Bucovina Suceava la Masters World Cup și a fost ceva de excepție. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și în special celor de la Termohabit Voltaice, Gicone – Giamar, Articaro Residence, Wood Project, Industrial Pizza, SUCT, Souvlaki Akropoli Mărășești, Crystal of London, TheWine .ro, Aldo Team, Dinadrom Mobila, Lux Steel, TOP SCAV Srl, Pepenero, Interconti, Railex și Tipografia Celestin” a mărturisit ”liantul” echipei bucovinene, Răzvan Bernicu.