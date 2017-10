LPS Suceava are punctaj maxim după primele patru etape ale seriei I a Campionatului Naţional de handbal masculin pentru juniori I. După ce în primele runde a făcut golaveraj cu LPS Vaslui, LPS Iaşi şi LPS Nadia Comaneci Oneşti, formaţia suceveană pregătită de Răzvan Bernicu a avut în runda cu numărul patru un adevărat derby pe terenul formaţiei LPS Piatra Neamţ.

La capătul unei prime reprize modeste, sucevenii erau conduşi cu 14-9. La pauză profesorul Răzvan Bernicu le-a „explicat” ce este de făcut şi elevii săi au intrat mult mai hotărâţi pe teren. Efectul s-a văzut imediat şi la final LPS Suceava a învins LPS Piatra Neamţ cu 29-25.

„Am avut un început bun de meci şi după 18 de minute conduceam cu 8-5. Din acel moment a urmat o perioadă în care am ratat situaţii clare şi ne-am apărat mai slab. La pauză le-am spus băieţilor că trebuie să ne apărăm mai exact şi să mărim viteza de joc.

M-au ascultat şi în condiţiile unei defensive mai agresive am putut înscrie goluri pe contraatac şi am revenit. Mă bucură acest succes şi aşteptăm cu încredere derbiul cu campioana României la această categorie de vârstă, CSSM Bacău” a declarat antrenorul Răzvan Bernicu.

Partida LPS Suceava – CSSM Bacău va avea loc miercuri 11 octombrie în sala „Dumitru Bernicu” de la ora 14.00.

Rezulate consemnate în etapa a IV-a:

LPS Piatra Neamţ – LPS Suceava 25-29

CSSM Bacău – LPS Vaslui 48-23

LPS Iaşi – LPS Nadia Comaneci Oneşti 39-27

LPS Roman – ŞC.3 Adjud 27-29