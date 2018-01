Cea mai performantă echipă a Liceului cu Program Sportiv din Suceava după prima parte a acestui sezon competițional este cea de handbal masculin juniori II. Formația pregătită de antrenorul Iulian Dugan a câștigat toate cele 16 partide disputate până în prezent în seria A a Campionatului Național.

Pentru a încerca să păstreze același ritm și în 2018, echipa a plecat într-un cantonament la Gura Humorului. Stagiul de pregătire centralizată care de obicei se desfășăară în zonele montane ale județului Suceava nu este cel mai plăcut pentru jucători, însă el este considerat de antrenori foarte util, iar tinerii își vor da seama de importanța lui atunci când vor intra în sală și vor avea ”motoraș” la picioare.

Eclevii antrenorului Iulian Dugan au făcut și vor mai face și câte trei antrenamente pe zi, pentru că vor avea cu siguranță un sezon lung, cu turneu semifinal și sperăm noi și turneu final și vor avea nevoie de o pregătire fizică impecabilă.

„Acest cantonament este foarte util pentru echipa noastră, deoarece am reușit să ne încărcăm bateriile pentru restul sezonului. Am făcut câte trei antrenamente pe zi, bazate în principal pe acumulările fizice, forță, dar și jocuri în care am repetat prinderea și pasărea mingii, plus recuperare. Mulțumim directorului de la CSȘ Gura Humorului, Andrei Varvaroi, pentru tot sprijinul oferit în această perioadă, mai ales că ne-a pus la dispoziție sala de antrenament, bazinul de înot și sala de forță. În același timp mulțumim directorului LPS, Ioan Radu, și contabilei Isabela Galeș, de la CSȘ Suceava, pentru faptul că ne-au oferit posibilitatea de a efectua acest cantonament”, a explicat antrenorul sucevean, Iulian Dugan.

La finele săptămânii trecute, echipa suceveană a disputat două meciuri test în sala polivalentă de la CSȘ Gura Humorului cu cei de la LPS Vaslui, ambele fiind câștigate de elevii lui Iulian Dugan. Vasluienii au fost în cantonament la Vatra Dornei și deși au început campionatul cu două echipe la juniori II, pe parcurs au renunțat la una.

Așa cum am menționat anterior, echipa de juniori II de la LPS CSȘ Suceava va reîncepe returul campionatului, din postura de lider al seriei A din Campionatul Național, cu 16 victorii din 16 meciuri disputate în turul campionatului, dar și la cele două turnee de sală. În cele 16 partide, LPS CSȘ Suceava a folosit un lot format din: Alexandru Babiuc și Ionuț Andeescu – portari, Claudiu Lazurcă, Vlăduț Lazoreac, Emanuel Muntean, Samuel Stanciuc, Sebastian Corduș, Casian Gabinat, Robert Chirilă, Liviu Agrigorcioaie, Ionuț Huțan, Daniel Guranda, Mihnea Bejan, Albert Vizitiu, Fabian Rusu, Sebastian Maerean.

În cantonamentul de la Gura Humorului, din lotul sucevean au lipsit motivat doi sportivi, Claudiu Lazurcă și Vlăduț Lazoreac, sportivi ce se află la Izvorani într-un cantonament cu lotul lărgit de cadeți al României, echipă ce se pregătește pentru Campionatul European din Croația, ce va avea loc la vară.

LPS CSȘ Suceava va relua campionatul pe 8 februarie, cu prima etapă a returului, cu un meci pe teren propriu în compania celeilalte reprezentante a județului, echipa Clubului Sportiv Universitar Suceava, pregătită de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc.