CSU din Suceava a disputat la Râmnicu Vâlcea meciurile din cadrul turneului final al Campionatului Național de handbal masculin pentru juniori III. Echipa pregătită la acest turneu de Bogdan Șoldănescu și Ioan Tcaciuc a avut un parcurs fără greșeală până în finală câștigând detașat toate partiele disputate.

Mari favoriți în finala cu formația Liceului Tehnic ”Liviu Rebreanu” din Turda, după ce în primul joc din grupe sucevenii i-au învins pe clujeni cu 61-37, elevii antrenorilor Bogdan Șoldănescu și Ioan Tcaciuc i-au tratat cu superficialitate pe adversarii lor și au pierdut neverosimil pe final după ce au condus tot meciul.

Medalie de argint pentru CSU din Suceava după un sezon impecabil și felicitări pentru modul în care clubul universitar a reușit să adune atâtea talente locale. Urmează la finele acestei luni turneul final de juniori I, acolo unde din este prezentă CSU din Suceava condusă de juniorii Daniel Stanciuc și Cătălin Zarișchi.

CSU din Suceava s-a bazau la turneul final pe urmatorul lot de jucatori: Alexandru Halucă, Alexandru Muntean, Alessio Hălănduț – Iustinian Dănilă, Ianis Chiruș, Tudor Cosoreanu, Luca Cazac, Rareș Ostafe, Alessio Gafencu, Alexandru Radu, Ovidiu Buzu, Răzvan Buzu, Nicolas Zapodianu, Daniel Popovici, Andrei Hoștina și Alexandru Romaniuc.

Reamintim faptul că recent, CSU din Suceava a câștigat titlul național la nivel de juniori II.