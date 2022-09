Runda a VI-a a Ligii Naționale de handbal masculin va programa pentru CSU din Suceava meciul cu nou promovata CSM Odorhei. Formația oaspete are zero puncte în clasament deocamdată și are perspective de ”mărire”. Meciul va avea loc sâmbătă de la ora 17.00 în sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava.

”Oaspeții noștri s-au concentrat asupra obiectivului propus pentru ei și au mai transferat jucători. Nu va fi deloc ușor, dar acum este momentul în care să fim uniți și să vizualizăm doar victoria, pentru noi. Nu există pentru echipa noastră altă variantă decât trei puncte la finalul partidei cu CSM Odorhei” a spus a antrenorul secund al CSU din Suceava, Bogdan Șoldănescu.

”Nu vrem să repetăm greșelile din meciul de la Vaslui. A fost un fel de vis urât și trebuie să trecem peste el. Este o ocazie bună pentru că avem nevoie de moral” a completat și ”tunarul” Adrian Tîrzioru.

”Este sigur că niciun meci nu seamănă cu celălalt și avem ocazia să ne revanșăm în fața propriilor suporteri. Am avut ghinion la Vaslui, însă sunt convins că putem să câștigăm meciul cu CSM Odorhei. Vor veni partide mult mai complicate și este momentul să strângem rândurile” a fost de părere și veteranul Răzvan Gavriloaia.